قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تشارك فى القافلة الإغاثية الـ 14 لدعم الفلسطينيين في غزة
بالأسماء.. 17 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بأسيوط
مظاهرات جديدة تجتاح فرنسا.. 15 ألف متظاهر واعتقال 27 شخصاً خلال ساعات
رحيل جون إدوارد لم ينه الأزمة.. الصفقات والإعلانات تفتح ملفًا ماليًا جديدًا داخل الزمالك
حبيب الكل.. مصطفى كامل يساند محمد الحلو في أزمته الصحية: ربنا يقومك بالسلامة
مطار الغردقة يحقق رقما قياسيا في حركة الركاب ويستقبل 67 ألف راكب اليوم
أبويا الروحي.. مروة ناجي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
من الدعم للتمكين.. وزيرة التضامن تنشر فيديو يوثق قصص كفاح وأحلام سيدات "تكافل وكرامة" بالفيوم
الدفاع الروسية: استهداف سفينة بحرية تنقل شحنة للقوات الأوكرانية جنوبي أوديسا
كانوا رايحين يطلبوا لقمة العيش.. حكاية عمال قرية تادرس الذين خطفهم الموت على الطريق الأوسطي
وزير العدل يتفقد محكمة شبين الكوم ويفتتح فرعًا جديدًا للتوثيق بالمنوفية
عمرها 3900 سنة.. السفارة المصرية في لندن تسترد قطعة أثرية تعود للدولة الوسطى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

تحذير جديد بشأن مضادات الاكتئاب.. آثار جانبية قد تستمر بعد التوقف عن تناول الدواء

مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف
مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف
آية التيجي

أعلنت الجهات الرقابية المعنية بسلامة الأدوية في بريطانيا عن إجراءات جديدة لتشديد التحذيرات المتعلقة بمضادات الاكتئاب، بعد مراجعة المخاطر المحتملة لهذه الأدوية، والتي تشمل الأفكار الانتحارية ومشكلات الصحة الجنسية التي قد تستمر لدى بعض المرضى حتى بعد التوقف عن العلاج.

مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ستشهد النشرات الطبية المرفقة بأدوية مضادات الاكتئاب تحديثات تتضمن تحذيرات أكثر وضوحًا بشأن الآثار الجانبية المحتملة، مع إبراز المعلومات المتعلقة بالمخاطر وطرق الحصول على الدعم الطبي والنفسي.

مضادات الاكتئاب ومخاطر المشكلات الجنسية طويلة الأمد

من أبرز المخاطر التي سلطت الجهات الرقابية الضوء عليها احتمال استمرار بعض المشكلات الجنسية بعد التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب، وهي حالة تُعرف باسم «الخلل الجنسي التالي لمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية» (PSSD).

وقد تشمل الأعراض المحتملة:

ـ انخفاض الرغبة الجنسية أو فقدانها.

ـ الشعور بالخدر أو ضعف الإحساس في الأعضاء التناسلية.

ـ ضعف الانتصاب لدى الرجال.

ـ جفاف المهبل لدى النساء.

ـ انخفاض الحالة المزاجية.

وتشير التقارير إلى أن هذه الأعراض قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات لدى بعض الحالات بعد التوقف عن تناول الأدوية، رغم أن طبيعة الحالة ومدى ارتباطها المباشر بالعلاج لا يزالان محل نقاش ودراسة طبية.

مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف

تحذيرات جديدة بشأن الأفكار الانتحارية

لم تقتصر التحديثات الجديدة على الآثار الجنسية، بل تضمنت أيضًا تعزيز التحذيرات المتعلقة بالأفكار والسلوكيات الانتحارية، خاصة عند بدء العلاج بمضادات الاكتئاب أو تغيير الجرعات.

وتوصي الإرشادات الجديدة بضرورة مناقشة هذه المخاطر مع المرضى، وتوضيح العلامات التي تستدعي طلب المساعدة الطبية، إلى جانب توفير معلومات واضحة عن جهات الدعم المتاحة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد مراجعة موسعة أجرتها لجنة الأدوية البشرية البريطانية، استجابة لمخاوف أثارها مرضى وأفراد من أسرهم بشأن الآثار الجانبية المحتملة لبعض مضادات الاكتئاب.

مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف

ما الأدوية التي تشملها التحذيرات الجديدة؟

أشارت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إلى وجود أدلة تربط بعض مضادات الاكتئاب بمشكلات الوظيفة الجنسية، مع احتمال استمرار الأعراض لدى بعض المرضى بعد التوقف عن العلاج.

ومن الأدوية التي شملتها التحذيرات:

دولوكستين (Duloxetine).

فلوفوكسامين (Fluvoxamine).

فلوكستين (Fluoxetine).

في المقابل، لم تشمل التحديثات المذكورة بعض مضادات الاكتئاب الأخرى المستخدمة في بريطانيا، ومنها ميرتازابين (Mirtazapine)، وفوريوكسيتين (Vortioxetine)، وأغوميلاتين (Agomelatine).

مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف

لماذا تسبب مضادات الاكتئاب آثارًا جانبية جنسية؟

تُعد مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) من أكثر أنواع مضادات الاكتئاب شيوعًا، وتعمل عن طريق منع إعادة امتصاص مادة السيروتونين في الدماغ، بما يساعد على تنظيم الحالة المزاجية والمشاعر.

لكن التأثير في مستويات السيروتونين قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بحدوث تغيرات في الوظيفة الجنسية، مثل انخفاض الرغبة أو تأخر الوصول إلى النشوة الجنسية.

ومن ناحية أخرى، فإن الاكتئاب واضطرابات الصحة النفسية نفسها قد تؤثر على الرغبة الجنسية، وهو ما يجعل التمييز بين أعراض المرض والآثار الجانبية للأدوية أمرًا يحتاج إلى تقييم طبي دقيق.

وبالنسبة لمعظم المرضى، تتحسن المشكلات الجنسية المرتبطة بالعلاج بعد إيقاف الدواء أو تعديل جرعته تحت إشراف الطبيب، لكن بعض الحالات قد تعاني من استمرار الأعراض بعد التوقف عن العلاج.

مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف

هل يجب التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب؟

أكدت الوكالة البريطانية أن الهدف من تحديث التحذيرات ليس تخويف المرضى أو منعهم من استخدام مضادات الاكتئاب، وإنما ضمان حصولهم على معلومات واضحة تساعدهم على اتخاذ قرارات علاجية واعية بالتعاون مع الطبيب.

وقالت الدكتورة أليسون كيف، مسؤولة السلامة الرئيسية في الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، إن مضادات الاكتئاب أدوية فعالة لعلاج الاكتئاب واضطرابات أخرى، وإن فوائدها تفوق مخاطرها لدى الغالبية العظمى من المرضى عند استخدامها بصورة صحيحة وتحت إشراف طبي.

وشددت الوكالة على ضرورة عدم التوقف المفاجئ عن تناول مضادات الاكتئاب، أو تغيير الجرعات دون استشارة الطبيب المعالج، لتجنب أعراض الانسحاب أو عودة الأعراض النفسية.

ومن المقرر أن يحصل المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية بالفعل على النشرات الطبية المحدثة بمجرد إتاحتها خلال عام 2027.

مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف

كم عدد الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب؟

أشار التقرير إلى أن نحو شخص واحد من كل سبعة بالغين يتناول مضادات الاكتئاب، وفق التقديرات الواردة فيه، كما تشير بيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن نصف الأشخاص الذين توصف لهم هذه الأدوية يستمرون في تناولها لأكثر من عامين، بينما يستخدمها نحو ربعهم، أي ما يقرب من مليوني شخص، لأكثر من خمس سنوات.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية توعية المرضى بالآثار الجانبية المحتملة للعلاج طويل الأمد، وضرورة المتابعة الطبية المنتظمة لتقييم مدى فاعلية الدواء ومناسبته لكل حالة.

أضرار مضادات الاكتئاب الآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب مضادات الاكتئاب والجنس الخلل الجنسي بعد مضادات الاكتئاب الأفكار الانتحارية أدوية الاكتئاب تحذيرات الأدوية الصحة النفسية الآثار الجانبية للأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

أسعار البيض

مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟

ترشيحاتنا

26 نوفمبر.. ملتقى التميز والإبداع العربي يعلن موعد دورته الخامسة

26 نوفمبر.. ملتقى التميز والإبداع العربي يعلن موعد دورته الخامسة

محمد الحلو

توقف عضلة القلب.. المهن الموسيقية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو| خاص

مروة ناجي ومحمد الحلو

مروة ناجي تطلب الدعاء لـ محمد الحلو بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة

بالصور

يمكن علاجه في مراحله المبكرة.. 10 نصائح غذائية تساعد على تقليل الدهون وحماية الكبد

الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني

نشرة المرأة والمنوعات| كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد.. هل يعود سرطان الثدي بعد العلاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد