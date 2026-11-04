القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتواءه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.