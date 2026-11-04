ضربة لبرشلونة.. رودري يغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة

تلقى فريق برشلونة ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، بعدما تأكد غياب لاعب الوسط رودري عن المباراة المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بسبب الإصابة.

وأعلن النادي الكتالوني أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت تعرضه لإصابة طفيفة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى، بعدما شعر بآلام عضلية خلال مواجهة أستون فيلا، التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

واضطر رودري إلى مغادرة الملعب بين شوطي المباراة، ليحل مارك بيرنال بديلًا له في الشوط الثاني، قبل أن تؤكد الفحوصات حاجته إلى فترة للتعافي.

ولم يحدد برشلونة موعدًا لعودة اللاعب إلى التدريبات والمباريات، موضحًا أن فترة غيابه ستتوقف على تطور حالته واستجابته للعلاج.