أسوان.. انتظام تشغيل محطات الوقود بعد تسليم إدارتها لشركات البترول

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان متابعته الميدانية لإجراءات تشغيل محطات الوقود التى تم تسليم إدارتها لشركات البترول المتخصصة ، حيث تفقد إنتظام تشغيل محطة الوقود " نعمة " المواجهة لمحطة السكك الحديدية ، والتى تولت شركة مصر للبترول إدارتها وتشغيلها ، فيما تولت شركة التعاون للبترول إدارة وتشغيل محطة وقود مطلع المحمودية .

ويأتى ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لإحكام السيطرة على منظومة تداول وتوزيع المواد البترولية ، وضمان إنتظام تقديم الخدمات الحيوية وتلبية الإحتياجات اليومية للمواطنين ومختلف القطاعات الخدمية والسياحية.

التنسيق مع وزارتى البترول والتموين لضمان توافر المنتجات البترولية



وأكد محافظ أسوان على إستمرار التنسيقات المتواصلة مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، لتوفير الدعم المستمر بالكميات المطلوبة من البنزين والسولار ، بما يضمن تلبية الإحتياجات الفعلية للمواطنين وإنتظام حركة النقل والمواصلات ، مشيراً إلى وجود تكاتف وتعاون وتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية ، سواء التموين أو الجهات الإدارية والرقابية ، لإحكام منظومة تداول وتوزيع المواد البترولية وتحقيق الإنضباط الكامل بها .

تكثيف الرقابة الأمنية والتصدى لمحاولات تهريب المواد البترولية

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى يتم تكثيف جهود الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، للتدخل والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو محاولات لتهريب المواد البترولية من البنزين والسولار بأنواعه المختلفة ، ومنع تسريبها أو تداولها خارج الأطر القانونية بما يؤدى إلى خلق سوق سوداء ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، لضمان وصول المنتجات البترولية لمستحقيها وتحقيق الإنضباط داخل محطات الوقود .

