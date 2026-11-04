قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع درجات الحرارة.. هجوم إلكتروني يضرب مراكز الدم الفرنسية
انا مصدوم.. وائل القباني ينتقد إدارة الزمالك ويفجر تساؤلات بشأن مصير أموال النادي
الداخلية تكشف حقيقة إدعاءات رجل وسيدة بقيام ضابط شرطة بالنصب عليهم
رسميًا.. رافاييل نادال مرشح للانضمام إلى مجلس إدارة ريال مدريد
رئيس الوزراء يستقبل رئيسة جمهورية سلوفينيا لبحث سبل التعاون بين البلدين
حمى قرى إسنا تثير التساؤلات.. الصحة تكشف حقيقة العدوى وتحذر من انتشار الإنفلونزا خلال الخريف
اتفاق مكة الدفاعي.. محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع
الشعب قال كلمته.. ردود أفعال عالمية بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونجرس
عبير قواس.. أول أمريكية من أصل فلسطيني ومحجبة تفوز بمقعد في مجلس شيوخ نيويورك بنسبة 75%
إلهام شاهين تقاضي مرتضى منصور بعد تصريحاته الأخيرة.. خاص
هيئة الدواء: مصر تضم 86 ألفًا و600 صيدلية لتوفير الخدمات الدوائية للمواطنين
رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي 2026.. صن داونز يواجه اتحاد العاصمة في بريتوريا

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي
موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي
إسراء أشرف

يبحث عشاق كرة القدم الأفريقية عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي لعام 2026، والتي تجمع بين ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، في مواجهة مرتقبة على اللقب القاري.

موعد كأس السوبر الأفريقي 2026.. صنداونز يواجه اتحاد العاصمة في بريتوريا

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وتنطلق في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، والثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لجنوب أفريقيا.

ويشارك صنداونز في المباراة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، بعدما تفوق على الجيش الملكي المغربي في النهائي بنتيجة 2-1 بمجموع المباراتين.

في المقابل، يخوض اتحاد العاصمة المواجهة بعدما توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد انتهاء مجموع مباراتي النهائي بالتعادل 1-1.

ويسعى الفريقان إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنهما القارية، إذ سبق لصنداونز التتويج بكأس السوبر عام 2017، بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في 2023. 

موعد السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي مباراة السوبر الأفريقي صن داونز الجنوب أفريقي صن داونز اتحاد العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكونجرس

رسميًا.. الديمقراطيون يفوزون بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية عريضة

الذهب

الذهب يتخطى عتبة 4000 دولار مجددا بعد نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

علم الاتحاد الأوروبي

أوروبا تطلب من مواطنيها الاستعداد لـ72 ساعة دون مساعدة

وزير التربية والتعليم

ننشر خريطة توزيع 20340 معلم واخصائي مساعد تقرر تعيينهم بمختلف المحافظات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه بوقف قيود تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

استقالة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي

استقالة وزير النقل الإسباني بعد حادث تصادم قطارين في توليدو ومصرع 69 شخصًا

عداد الكهرباء القديم

ادفع مقدما.. خدمة جديدة للعدادات الكهرباء القديمة

أوباما وترامب

رسالة من الشعب الأمريكي.. أول تعليق من أوباما بعد الهزيمة الساحقة لحزب ترامب

ترشيحاتنا

جثه صورة أرشيفية

مصرع فتاة على يد والدها بسبب خلافات أسرية بالمنيا

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

زيادة المساحة المخصصة لمشروعات الإسكان بنحو 100 فدان ضمن تحديث استخدامات الأراضي

محافظ بورسعيد يعتمد المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة بورفؤاد

بالصور

طريقة عمل خبز الطاسة بدون فرن وبمكونات بسيطة

خبز الطاسة
خبز الطاسة
خبز الطاسة

لماذا نشعر بالراحة عند ترتيب المنزل والتخلّص من الفوضى؟ .. السر وراء تحسّن المزاج

المنزل
المنزل
المنزل

هل غسل الشعر يوميًا يُسبّب زيادة تساقطه؟ .. احذري هذه الأخطاء

غسل الشعر
غسل الشعر
غسل الشعر

مثل الكافيهات .. طريقة عمل الكاكاو الساخن برغوة كثيفة

رغوة الكاكاو الساخن
رغوة الكاكاو الساخن
رغوة الكاكاو الساخن

فيديو

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

رامي إمام وعادل إمام

رامي إمام يكشف عن رأيه في إعادة تقديم فيلم البحث عن فضيحة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد