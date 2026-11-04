موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي 2026.. صن داونز يواجه اتحاد العاصمة في بريتوريا

يبحث عشاق كرة القدم الأفريقية عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي لعام 2026، والتي تجمع بين ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، في مواجهة مرتقبة على اللقب القاري.

موعد كأس السوبر الأفريقي 2026.. صنداونز يواجه اتحاد العاصمة في بريتوريا

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وتنطلق في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، والثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لجنوب أفريقيا.

ويشارك صنداونز في المباراة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، بعدما تفوق على الجيش الملكي المغربي في النهائي بنتيجة 2-1 بمجموع المباراتين.

في المقابل، يخوض اتحاد العاصمة المواجهة بعدما توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد انتهاء مجموع مباراتي النهائي بالتعادل 1-1.

ويسعى الفريقان إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنهما القارية، إذ سبق لصنداونز التتويج بكأس السوبر عام 2017، بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في 2023.