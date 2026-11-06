المجر ترسل مقاتلات لمرافقة 3 رحلات مدنية بعد تهديدات القنابل

أعلن وزير الدفاع المجري رومولوس روسين-سزيندي، اليوم الجمعة، أن المجر أرسلت طائرات مقاتلة لمراقبة ثلاث رحلات جوية مدنية.

مقاتلات مجرية ترافق رحلات مدنية في المجال الجوي المجري

وقال الوزير المجري على موقع فيسبوك إنه تم إرسال طائرات مقاتلة مجرية ثلاث مرات هذا الصباح لمرافقة رحلات جوية مدنية في المجال الجوي المجري بعد ورود بلاغات عن وجود تهديدات بقنابل.

الإنذار الأول لرحلة WizzAir من بروكسل إلى صوفيا

وقال إن الإنذار الأول جاء استجابة لتهديد تم إصداره ضد رحلة تابعة لشركة WizzAir من بروكسل إلى صوفيا، وهي الرحلة W64328، واثنين آخرين لرحلات جوية من براغ إلى قبرص وبوخارست، الأخيرة هي رحلة Tarom.رحلة قبرص هي Wizz Air إلى لارنكا.

وبالنظر إلى لوحة المغادرة في براغ، ستكون رحلة قبرص هي رحلة Wizz Air رقم W64600 إلى لارنكا. 9 رحلات في براغ تأثرت بتهديدات القنابل.

وأكد مطار براج لصحيفة الجارديان أن تسع رحلات جوية تأثرت بتهديدات بالقنابل حتى الآن اليوم، بزيادة رحلة واحدة عن آخر تحديث.

وقال متحدث باسم الشرطة: "اتخذت الشرطة التدابير الأمنية اللازمة استجابة لذلك. ولم تتأثر العمليات في مطار براغ".

تحويل رحلة AJet من إسطنبول إلى فيينا

ويبدو أن بعض الطائرات الأخرى قد تعطلت أيضا، حيث تم تحويل مسار رحلة شركة AJet من إسطنبول في النهاية إلى فيينا بعد أن قامت بعدة دورات حول براج، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أنها تأثرت بتهديدات هذا الصباح.

طائرات مراقبة تحلق قرب المطارات المتضررة

ومن المثير للاهتمام أيضا رؤية طائرات أو مروحيات سلطات الطيران المدني تحلق بالقرب من بعض المطارات المتضررة اليوم، بما في ذلك براغ وبوخارست، وهي تراقب الوضع عن كثب.

الشرطة العسكرية الهولندية تُخلي رحلة KLM من براغ

وأكدت الشرطة العسكرية الهولندية أنها قامت بتفتيش رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) متجهة إلى أمستردام بعد تلقيها تهديدا بوجود قنبلة، وأكدت عدم وجود أي متفجرات على متنها.

ولم يحدد البيان الرحلة بالتحديد، لكن رحلة من براغ إلى هولندا كانت من بين الرحلات التسع التي تلقت تهديدات بوجود قنابل في جمهورية التشيك، وقالت وسائل الإعلام الهولندية المحلية إن الرحلة المتضررة كانت قادمة من العاصمة التشيكية، ما يعني أنها كانت الرحلة KL1350.