الدواء المصرية تناقش سبل التعاون مع رئيس هيئة المنتجات العلاجية الأسترالية

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالأستاذ الدكتور أنتوني لولر رئيس هيئة المنتجات العلاجية الأسترالية ورئيس التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية (ICMRA)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، المنعقد بمدينة سيول بكوريا الجنوبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والرقابية ذات الاهتمام المشترك.

شهد اللقاء حضور نيك هندرسون المساعد الأول للأمين العام لقطاع تنظيم الأدوية بهيئة المنتجات العلاجية الأسترالية، والدكتورة كارين لوفت ممثلة أمانة التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أطر التعاون مع السلطات التنظيمية الدولية الرائدة، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف التنظيمية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية في تطوير منظومة الرقابة الدوائية المصرية، بما يعزز تنافسية القطاع الدوائي المصري ويدعم ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية.

دعم وتطوير القدرات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية

تناول اللقاء آفاق التعاون بين الجانبين في مجال دعم وتطوير القدرات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، والاستفادة من الخبرات الأسترالية والممارسات الدولية المتقدمة، بما يدعم جهود الهيئة للتأهل للإدراج ضمن قائمة السلطات التنظيمية المرجعية.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من المجالات التنظيمية ذات الأولوية، ومن بينها تقييم المستحضرات الصيدلية واتخاذ القرارات التنظيمية، وتعزيز منظومة اليقظة الدوائية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وتنفيذ برامج بناء القدرات والمراجعات الفنية المتخصصة، بما يسهم في تطوير كفاءة الأداء التنظيمي وتعزيز فاعلية المنظومة الرقابية.

وتطرق الاجتماع إلى بحث آليات التعاون المستقبلي بين الجانبين، من خلال إعلان نوايا مشترك يتضمن مجالات التعاون ذات الأولوية، والأنشطة المقترحة، وآليات متابعة وتقييم نتائج التعاون، بما يضمن استدامة الشراكة وتحقيق أهدافها المرجوة.

يأتي اللقاء تأكيداً على حرص هيئة الدواء المصرية على توطيد شراكاتها الدولية، وتعزيز التكامل مع السلطات التنظيمية الرائدة، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في تطوير المنظومة الرقابية، بما يدعم جهود الهيئة نحو تحقيق أعلى مستويات النضج التنظيمي وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تعزيز كفاءة القطاع الدوائي المصري ورفع قدرته التنافسية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية.