قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدواء المصرية تناقش سبل التعاون مع رئيس هيئة المنتجات العلاجية الأسترالية

رئيس هيئة المنتجات العلاجية الأسترالية "
رئيس هيئة المنتجات العلاجية الأسترالية "
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالأستاذ الدكتور أنتوني لولر رئيس هيئة المنتجات العلاجية الأسترالية ورئيس التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية (ICMRA)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، المنعقد بمدينة سيول بكوريا الجنوبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والرقابية ذات الاهتمام المشترك.

شهد اللقاء حضور نيك هندرسون المساعد الأول للأمين العام لقطاع تنظيم الأدوية بهيئة المنتجات العلاجية الأسترالية، والدكتورة كارين لوفت ممثلة أمانة التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أطر التعاون مع السلطات التنظيمية الدولية الرائدة، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف التنظيمية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية في تطوير منظومة الرقابة الدوائية المصرية، بما يعزز تنافسية القطاع الدوائي المصري ويدعم ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية.

 دعم وتطوير القدرات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية

تناول اللقاء آفاق التعاون بين الجانبين في مجال دعم وتطوير القدرات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، والاستفادة من الخبرات الأسترالية والممارسات الدولية المتقدمة، بما يدعم جهود الهيئة للتأهل للإدراج ضمن قائمة السلطات التنظيمية المرجعية.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من المجالات التنظيمية ذات الأولوية، ومن بينها تقييم المستحضرات الصيدلية واتخاذ القرارات التنظيمية، وتعزيز منظومة اليقظة الدوائية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وتنفيذ برامج بناء القدرات والمراجعات الفنية المتخصصة، بما يسهم في تطوير كفاءة الأداء التنظيمي وتعزيز فاعلية المنظومة الرقابية.

وتطرق الاجتماع إلى بحث آليات التعاون المستقبلي بين الجانبين، من خلال إعلان نوايا مشترك يتضمن مجالات التعاون ذات الأولوية، والأنشطة المقترحة، وآليات متابعة وتقييم نتائج التعاون، بما يضمن استدامة الشراكة وتحقيق أهدافها المرجوة.

يأتي اللقاء تأكيداً على حرص هيئة الدواء المصرية على توطيد شراكاتها الدولية، وتعزيز التكامل مع السلطات التنظيمية الرائدة، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في تطوير المنظومة الرقابية، بما يدعم جهود الهيئة نحو تحقيق أعلى مستويات النضج التنظيمي وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تعزيز كفاءة القطاع الدوائي المصري ورفع قدرته التنافسية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية.

هيئة الدواء المصرية هيئة المنتجات العلاجية التعاون التنظيمي النضج التنظيمي مصر التنظيم الدوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

ترشيحاتنا

ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي يفند رواية الإخوان عن تحول سيد قطب..ويكشف تفاصيل مختلقة

إليسا

اليسا تكشف تفاصيل إطلاق ألبومها الجديد وحقيقة ارتباطها

الدكتور محمود مسلم

محمود مسلم: مصر تدعم التنمية في أفريقيا وإثيوبيا لا تلتزم بتعهداتها

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد