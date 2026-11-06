رحلة سنوحى تضيء أولى محطات مسرح المواجهة والتجوال بقرية إطسا البلد في المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اهتمام الدولة بإيصال مختلف الخدمات إلى القرى والنجوع، ولا سيما الخدمات الثقافية والأنشطة الفنية، وعدم اقتصارها على المدن والمراكز الثقافية الكبرى، مشيرًا إلى أن إتاحة الفنون أمام المواطنين تسهم في ترسيخ العدالة الثقافية، وبناء الوعي، وتنمية الحس الإبداعي لدى النشء والشباب، واكتشاف المواهب ورعايتها.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق أولى فعاليات مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» في نسخته السابعة بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، والذي تنفذه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث استضافت مدرسة إطسا البلد للتعليم الأساسي بمركز سمالوط الفعاليات، وسط حضور وتفاعل من أهالي القرية، وتضمنت أنشطة وعروضًا فنية وثقافية، إلى جانب عرض مسرح العرائس «رحلة سنوحى»، الذي قدم للأطفال تجربة تجمع بين المتعة والمعرفة.

ويستهدف المشروع الوصول بالعروض والأنشطة الثقافية والفنية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية، وإتاحة الفرصة لمختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالفنون بالقرب من أماكن إقامتهم، بما يسهم في نشر الوعي، واكتشاف المواهب، وتعزيز المشاركة في الحركة الثقافية والفنية.