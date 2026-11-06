صحة المنيا: تقديم 2450 خدمة طبية مجانية خلال قافلة في جوادة ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية مجانية بقرية "جوادة" التابعة لمركز مطاي، وذلك خلال يومي 4 و 5 نوفمبر 2026. وأقيمت الفعاليات بمقر الوحدة الصحية بجوادة، لتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.

، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ورعاية اللواء الوزير عماد كدواني محافظ المنيا.



​وأوضحت الدكتورة وفاء عادل مسؤول القوافل الطبية، أن فعاليات القافلة أسفرت عن تقديم 2,450 خدمة طبية متنوعة، شملت توقيع الكشف الطبي على 1,057 حالة مترددة، مع توفير الأدوية والفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.

​وجاء توزيع الحالات على العيادات التخصصية كالتالي 166 حالة باطنة - 250 حالة جراحة - 314 حالة أطفال - 87 حالة نساء وتنظيم أسرة - 203 حالة جلدية - 37 حالة أسنان

​كما تضمنت القافلة عدداً من الخدمات الطبية والفحوصات المصاحبة، حيث تم إجراء تحليل دم ، وتحليل بول وبراز

وإجراء أشعة سينيه ، والكشف المبكر عن الضغط والسكر ، وتنظيم 8 ندوات للتثقيف الصحي ، وتأتي هذه القوافل ضمن جهود وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بقيادة الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة ، ومتابعة الدكتورة الشيماء طه وكيل المديرية، للوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية ، وتحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

