شبكة سكاي نيوز البريطانية تعلن تلقّيها تهديداً أمنياً

أعلنت شبكة سكاي نيوز البريطانية تلقّيها تهديداً أمنياً، لتصبح أول مؤسسة بث بريطانية يُكشف علناً عن تعرّضها لتهديد من هذا النوع

و في وقت لاحق ؛ تلقّت مؤسسات إعلامية إيرلندية عدة، بينها نيوزتوك وتوداي إف إم وصحيفة آيريش إندبندنت تهديدات بوجود قنابل، ما أدّى إلى عمليات إخلاء واضطرابات في البث

كما حصلت وسائل إعلام إيرلندية على رسالة إلكترونية يدّعي مرسلها مسؤوليته عن تهديدات القنابل التي استهدفت قطاع الطيران في أنحاء أوروبا خلال الأسبوع الجاري





وذكر متحدث باسم سكاي، ​المملوكة لشركة كومكاست، ​في بيان "سكاي واحدة من عدد من ‌المؤسسات ⁠الإعلامية التي تلقت تهديدا أمنيا".



وأضاف البيان "أجرينا تقييما أمنيا وأبلغنا السلطات المعنية. تمثل ​سلامة ​وأمن ⁠زملائنا أولويتنا الأساسية، ونعمل بشكل وثيق ​مع السلطات لضمان ​أمن ⁠موظفينا واستمرار عملياتنا بأمان.

جاء ذلك بعد ساعات من إخلاء هيئة ​البث الإيرلندية آر.تي.إي مبناها ​عقب تلقي تهديد بوجود ⁠قنبلة.