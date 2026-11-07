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حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟

قراءة سورة الإخلاص
قراءة سورة الإخلاص
أحمد سعيد

يتساءل كثيرون عن حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة، وهل يجوز تخصيص هذا العدد من التلاوة وإهداء ثوابها للميت؟ وهل يصل ثواب قراءة القرآن إلى المتوفى وينتفع به في قبره؟ وتُعد سورة الإخلاص من السور العظيمة في القرآن الكريم، لما تتضمنه من توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي التفرقة بين فضل قراءتها الثابت في السنة النبوية، وبين تخصيص عدد معين لتلاوتها على الميت دون دليل شرعي.

هل يجوز تخصيص عدد معين لقراءة القرآن على الميت؟

وفي السياق، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قراءة سورة الإخلاص 1000 مرة على روح الميت لا مانع منها شرعًا، طالما قُصد به الدعاء والرحمة للميت.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن هذا الأمر من المجرَّبات، أي ما جُرّب من قِبل بعض عباد الله الصالحين ووجدوا فيه نفعًا، بل وشاهدوا من الرؤى ما يدل على نفع هذه القراءة للميت وبشرى بنجاته. 

وأشار إلى أنه إذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص عددًا معينًا كألف مرة، بنية أن يُخفف الله عن الميت أو يعتقه من عذاب القبر أو يدخل عليه السرور، فذلك من الوسائل المشروعة في الدعاء والرجاء.

ما أفضل الأعمال التي تنفع المتوفى؟

  1. الدعاء والاستغفار بأن يغفر للميت ويرحمه ويرفع درجته.
  2. الصدقة عن المتوفى بتخصيص الصدقة بنية وصول ثوابها إليه.
  3. قضاء الديون والحقوق فإذا كان على المتوفى دين أو حق للآخرين، فيُسعى ابنه إلى أدائه.
  4. الحج والعمرة عنه.
  5. الدعاء له بعد الصلاة وفي أوقات الإجابة مع الإلحاح في طلب المغفرة والرحمة.

دعاء للمتوفى بالمغفرة والرحمة

  • اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، ونقّه من الخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار.
  • اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم آنس وحشته، ونوّر مرقده، واجعل الجنة داره ومستقره.
  • اللهم وسّع قبره مدّ بصره، وافتح له بابًا إلى الجنة، واجعل عمله الصالح أنيسًا له، وارزقه نعيمًا لا ينقطع.
  • اللهم أجره من عذاب القبر، وأجره من عذاب النار، واجعل حسابه يسيرًا، وثقّل بالحسنات ميزانه، واجمعه بالصالحين في جنات النعيم.
  • اللهم ارحم من غاب عن أعيننا ولم يغب عن قلوبنا، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين.
  • اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما، واجزهما عني خير الجزاء، واجعل ما قدماه من خير في ميزان حسناتهما، وارفع مقامهما في الفردوس الأعلى، واجمعني بهما في مستقر رحمتك.
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