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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا : ضبط 375 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمحلات

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم، للتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة وتوافرها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة أسفرت عن تحرير 375 مخالفة تموينية، وضبط 45 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير 153 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وغيرها من المخالفات.

سلع مجهولة المصدر 

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 172 محضرًا بالأسواق والمحلات التجارية، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على طن فول مجروش وطن جبس زراعي و250 كجم دقيق أبيض وكميات من العصائر والأرز والسجائر، فضلًا عن مخالفات إدارة منشآت دون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، كما تم تحرير مخالفتين بمستودعات البوتاجاز و47 محضرًا لمخالفات البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة.
 

محافظ المنيا حملات رقابية مخالفات تموينية دقيق مدعم سلع مجهولة المصدر

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