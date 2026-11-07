تراجع 50 جنيهًا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت في مصر

تراجع سعر الذهب عيار 21 في مصر بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، قبل أن يستقر خلال تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، ليسجل 6210 جنيهات للبيع و6180 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديثات محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سجلت أسعار الأعيرة المختلفة المستويات التالية:

عيار 24: بلغ 7095 جنيهًا للبيع و7065 جنيهًا للشراء.

عيار 21: سجل 6210 جنيهات للبيع و6180 جنيهًا للشراء.

عيار 18: بلغ 5325 جنيهًا للبيع و5295 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل 4140 جنيهًا للبيع و4120 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 49680 جنيهًا للبيع، مقابل 49440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4072 دولارًا، بينما بلغ سعر أوقية الذهب في مصر 220745 جنيهًا للبيع و219680 جنيهًا للشراء.

الدولار في محلات الصاغة

سجل سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب بمحلات الصاغة نحو 54.34 جنيه، مقابل 53.83 جنيه في البنوك.