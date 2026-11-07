صحة المنيا: متابعة 290 منشأة طبية وتنظيم 30 زيارة ميدانية وإطلاق 6 مشروعات تحسين

اعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، حصاد جهود إدارة متابعة المديريات خلال شهر أكتوبر الماضي، التي تضمنت تنفيذ زيارات ميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية، وتقييم مؤشرات الأداء، إلى جانب تدريب الكوادر الإدارية وإطلاق مشروعات لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وجاءت هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتحت إشراف الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ومتابعة الدكتورة الشيماء طه علي، وكيل المديرية، وبإشراف الدكتورة نسرين فتحي، مدير إدارة المتابعة.

وشملت جهود الإدارة تجميع وتحليل المؤشرات التشغيلية لـ290 منشأة صحية، بواقع 20 مستشفى و270 وحدة صحية، للوقوف على مستوى الأداء وتحديد أوجه القصور والعمل على معالجتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية واستمراريتها.

كما نفذت الإدارة 30 زيارة ميدانية لمتابعة الأداء داخل المنشآت الصحية، شملت 10 مستشفيات و20 وحدة صحية، إلى جانب تدريب 50 من مسؤولي المتابعة على منهجية التحسين المستمر (Focus PDCA)، وهو ما أسفر عن إطلاق 6 مشروعات تحسين داخل 6 منشآت صحية مختلفة.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، تابعت الإدارة بصورة يومية عمليات التسجيل على منظومة «المان باور»، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، وبلغت نسبة استكمال البيانات على المنظومة 97%.

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا استمرار جهود المتابعة والتقييم ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الطبية وتحسين جودة