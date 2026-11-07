من مليوني يورو إلى 120 مليونًا.. كيف تحول ديوماندي إلى جوهرة ريال مدريد الجديدة في 15 شهرًا؟

في واحدة من أسرع رحلات الصعود في سوق كرة القدم الأوروبية.. نجح الإيفواري يان ديوماندي جناح ريال مدريد الإسباني في تحويل مسيرته الاحترافية من مجرد موهبة شابة تبحث عن فرصة لإثبات قدراتها إلى أحد أبرز الأسماء الصاعدة في عالم الساحرة المستديرة بعدما قفزت قيمته السوقية من مليوني يورو إلى 120 مليون يورو خلال نحو 15 شهرًا فقط.

ولم يكن هذا التحول الاستثنائي وليد صفقة انتقال ضخمة أو حملة إعلامية وإنما جاء نتيجة سلسلة من المحطات المتتالية التي كشفت عن الإمكانات الفنية الكبيرة للاعب الإيفواري بداية من ظهوره الأول مع ليجانيس الإسباني مرورًا بالتوهج اللافت بقميص لايبزيج الألماني وصولًا إلى ارتداء قميص ريال مدريد في خطوة وضعت موهبته تحت أضواء أكبر الأندية الأوروبية.

وتكشف الأرقام التي رصدها موقع «ترانسفير ماركت» في تحديث أكتوبر الماضي عن حجم القفزة التي حققها اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بعدما أصبح من بين أصحاب القيم السوقية المرتفعة في الكرة العالمية مستفيدًا من تطوره السريع وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية في مختلف المحطات التي خاضها.

ليجانيس.. نقطة البداية من بوابة مليوني يورو

بدأت حكاية ديوماندي في الملاعب الأوروبية من بوابة نادي ليجانيس الإسباني الذي انضم إلى صفوفه في يناير 2025 قادمًا من أكاديمية «دي إم إي» الأمريكية ليبدأ رحلة البحث عن موطئ قدم في كرة القدم الاحترافية الأوروبية.

ورغم حداثة تجربته في الملاعب الإسبانية حصل اللاعب الإيفواري على فرصة الظهور مع الفريق الأول وشارك في 10 مباريات بالدوري الإسباني خلال موسم 2024-2025 نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر ليقدم مؤشرات مبكرة على امتلاكه قدرات هجومية مميزة.

وفي تلك المرحلة لم تكن القيمة السوقية لديوماندي تتجاوز مليوني يورو وهو رقم يعكس طبيعة وضعه آنذاك باعتباره لاعبًا شابًا في بداية مشواره لكنه لم يكن كافيًا لإخفاء الإمكانات التي يمتلكها خاصة فيما يتعلق بالسرعة والمهارة والقدرة على تجاوز المدافعين في المواجهات الفردية.

وسرعان ما تحولت مشاركاته المحدودة إلى فرصة لجذب أنظار الأندية الأوروبية بعدما ظهرت قدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي ليصبح الانتقال إلى تجربة أكبر مسألة وقت في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته.

لايبزيج.. المحطة التي صنعت الانفجار الحقيقي

مثلت تجربة لايبزيج الألماني نقطة التحول الأهم في مسيرة ديوماندي بعدما أعلن النادي تعاقده معه في 16 يوليو 2025 قادمًا من ليجانيس مقابل 20 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإسباني.

وكان انتقاله إلى الدوري الألماني بمثابة اختبار حقيقي لقدراته في ظل طبيعة المنافسة القوية التي تتطلب سرعة في التحرك والقدرة على تنفيذ الأدوار الهجومية والدفاعية بمعدلات مرتفعة لكنه نجح في استغلال الفرصة بصورة لافتة ليصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في المسابقة.

وخلال موسمه مع لايبزيج شارك الجناح الإيفواري في 33 مباراة بالدوري الألماني تمكن خلالها من تسجيل 12 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة وهي أرقام تعكس حجم تأثيره الهجومي خاصة أنه لم يكن مجرد جناح يعتمد على السرعة والمهارة وإنما تحول إلى عنصر قادر على صناعة الأهداف وتسجيلها.

ولم تقتصر أهمية تألقه على أرقامه الفردية إذ ساهم في احتلال لايبزيج المركز الثالث بجدول الدوري الألماني وحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ليؤكد أن نجاحه لم يكن مرتبطًا بقدراته الفردية فقط وإنما امتد إلى تأثيره في النتائج الجماعية لفريقه.

وانعكس هذا التطور سريعًا على قيمته السوقية بعدما ارتفعت من مليوني يورو إلى 20 مليونًا في أكتوبر 2025 قبل أن تواصل صعودها مع توالي المستويات القوية وصولًا إلى 90 مليون يورو في تحديث مايو 2026.

ريال مدريد.. انتقال ضخم يضع ديوماندي بين نجوم العالم

ومع وصول ديوماندي إلى مرحلة جديدة من التألق دخل ريال مدريد سباق التعاقد معه ليحسم النادي الملكي الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 قادمًا من لايبزيج في عملية قدرت قيمتها بنحو 125 مليون يورو بخلاف الحوافز الإضافية.

ووقع اللاعب الإيفواري عقدًا يمتد حتى يونيو 2033 في خطوة تعكس حجم الرهان الذي يضعه النادي الإسباني على موهبته ورغبته في تأمين خدماته لفترة طويلة باعتباره أحد العناصر التي يمكن أن تشكل مستقبل الخط الأمامي للفريق.

ولم يكن انتقال ديوماندي إلى ريال مدريد مجرد محطة جديدة في مسيرته وإنما مثل اعترافًا بحجم التطور الذي حققه خلال فترة قياسية بعدما انتقل من لاعب لم يكن معروفًا على نطاق واسع إلى صفقة ضخمة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وجاءت آخر تحديثات موقع «ترانسفير ماركت» لتؤكد استمرار هذا الصعود بعدما ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 30 مليون يورو دفعة واحدة لتصل إلى 120 مليون يورو وهي أكبر زيادة بين لاعبي الدوري الإسباني خلال التحديث المذكور.

وبذلك يكون ديوماندي قد رفع قيمته السوقية من مليوني يورو في تجربته الأولى مع ليغانيس إلى 120 مليونًا بعد انتقاله إلى ريال مدريد محققًا زيادة قدرها 118 مليون يورو خلال نحو 15 شهرًا في واحدة من أبرز قصص التطور السريع في سوق الانتقالات الأوروبية.

أرقام ديوماندي مع ريال مدريد.. 6 مساهمات تهديفية في 15 مباراة

وعلى الرغم من حداثة تجربته مع ريال مدريد فإن ديوماندي بدأ في تقديم مؤشرات إيجابية بشأن قدرته على التكيف مع متطلبات اللعب داخل النادي الملكي والمنافسة على مركز أساسي وسط مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية.

وخاض الجناح الإيفواري 15 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات خلال موسم 2026-2027 تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى ست مساهمات.

أما في الدوري الإسباني فقد شارك في 11 مباراة بدأ ست مواجهات منها ضمن التشكيل الأساسي بينما دخل بديلًا في خمس مباريات وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين خلال 630 دقيقة لعب.