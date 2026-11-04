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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادال أسطورة التنس ينضم إلى مجلس إدارة ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد
مجدي سلامة

تلقى أسطورة التنس والمشجع المخلص لنادي ريال مدريد، رافاييل نادال، عرضاً يوم الأربعاء للانضمام إلى مجلس إدارة النادي؛ ليضيف بذلك دوراً جديداً في ناديه المفضل إلى خططه لما بعد اعتزاله، الذي جاء قبل عامين.

وكتب نادال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقاً تعليقه بصورة له وهو طفل يرتدي زي ريال مدريد بالكامل: "أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز ومجلس الإدارة. لقد قبلت هذا العرض بحماس كبير، ورغبة في التعلم، واستعداد لتقديم كل ما بوسعي".

من جانبه، أعلن نادي ريال مدريد -صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا (15 مرة)- أن مجلس إدارته "وافق على طرح مقترح تعيين رافاييل نادال باريرا -العضو رقم 67,778 في النادي- عضواً جديداً في مجلس الإدارة، وذلك للمصادقة عليه من قِبل الجمعية العمومية للأعضاء المندوبين".

وأضاف النادي في بيانه حول نادال -الذي حصد 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، منها 14 لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)- قائلاً: "بالنسبة لريال مدريد وجميع مشجعيه، يُعد انضمام شخصية بقامته الرياضية والإنسانية -وهو الذي يمثل مرجعاً في الرياضة الإسبانية والعالمية- إلى مجلس إدارتنا شرفاً عظيماً، وسيساهم من خلال هذا الدور في حاضر ومستقبل نادينا".

تشجيع الغريم التقليدي

يُذكر أن نادال يشجع ريال مدريد، رغم أن عمه، ميغيل أنخيل نادال، سبق له اللعب لصالح الغريم التقليدي، نادي برشلونة.

وفي مقابلة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس" هذا الأسبوع، تحدث نادال عن تجربته كأب، وعن ترتيباته مع منافسه السابق روجر فيدرر، وعن مشاركته المرتقبة في مباراة استعراضية بمدينة لاس فيغاس.

وأشار نادال إلى أنه نادراً ما يتواجد في منزله حتى بعد اعتزاله، موضحاً: "أنا دائم التنقل، وأنشغل بأمور مختلفة، ولدي العديد من الفعاليات".

ريال مدريد التنس أسطورة التنس

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