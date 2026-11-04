وزير المالية الأسبق يطمئن متابعيه بعد حادث سير: أنا بخير

طمأن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، متابعيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث سير بسيط أثناء سيره في منطقة الزمالك.

وقال جلال، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه بخير، وذلك بعد الحادث الذي وقع أثناء توجهه إلى مكتبه بديوان الوزارة.

واضاف "أنا بخير بعد حادثة بسيطة أثناء سيري بالزمالك في طريقي لمكتبة ديوان"

ونُقل بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهو يخضع حاليًا للرعاية الطبية.

وفقًا للمعلومات الأولية، وقع الحادث أثناء توجه الدكتور أحمد جلال إلى شارع قصر العيني، حين اصطدمت به دراجة نارية.

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحديد هوية قائد الدراجة النارية المتهم بالتسبب في الحادث وضبطه، بعد أن لاذ بالفرار من موقع الواقعة عقب الاصطدام. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لبيان ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية عنها.