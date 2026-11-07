الأهلي لا يعرف الخسارة أمام السكة الحديد.. 21 مواجهة تكشف التفوق الأحمر

يدخل النادي الأهلي مواجهته المرتقبة أمام السكة الحديد في بطولة كأس مصر، مستندًا إلى سجل تاريخي مميز أمام منافسه، بعدما فرض الفريق الأحمر تفوقه في جميع المواجهات السابقة، دون أن يتلقى أي هزيمة على مدار تاريخ لقاءات الفريقين.

الأهلي لا يعرف الخسارة أمام السكة الحديد

وتشير الأرقام إلى أن الأهلي والسكة الحديد التقيا في 21 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز خلال 15 مواجهة، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات، في حين لم ينجح السكة الحديد في تحقيق أي انتصار.

ولم يقتصر التفوق الأهلاوي على النتائج فقط، بل امتد إلى الفاعلية الهجومية، حيث سجل لاعبو الأهلي 41 هدفًا في شباك السكة الحديد، مقابل 10 أهداف فقط استقبلتها شباك الفريق الأحمر، وهو ما يعكس الفارق في حصيلة المواجهات التاريخية بين الطرفين.

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر محمود الخطيب قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف، يليه محسن صالح برصيد هدفين، بينما سجل كل من جمال عبد الحميد وخالد جاد الله ومحمد عباس هدفًا واحدًا.

وتمنح هذه الأرقام الأهلي أفضلية تاريخية قبل مواجهة الليلة، لكن الفريق الأحمر يتطلع إلى ترجمة تفوقه السابق إلى نتيجة إيجابية جديدة، ومواصلة مشواره في بطولة كأس مصر.