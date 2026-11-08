ماستركارد تتعاون مع بنك التعمير والإسكان لتسريع مسيرة المدفوعات الرقمية في مصر

أعلنت ماستركارد وبنك التعمير والإسكان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير عروض بطاقات الخصم والائتمان التي يقدمها البنك، وتعزيز استفادة العملاء من حلول الدفع الآمنة والمزايا المصممة لتلبية احتياجاتهم.

وتشمل الشراكة عدة مجالات استراتيجية؛ بدءً من تطوير تجربة العملاء ووصولا إلى تعزيز التواصل مع الفئات المستهدفة، بما يتيح للبنك توسيع خدماته في مجال المدفوعات، ودعم موقعه في السوق المصري، وتقديم تجارب دفع أكثر ابتكارًا وأمانًا تضع العميل في مقدمة اهتماماتها. وبالاستفادة من تقنيات ماستركارد وخبرتها وشبكتها العالمية، يسعى الطرفان إلى دعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر، والمساهمة في رسم مستقبل المدفوعات في البلاد.

وفي هذا السياق، صرح محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا: " يشهد الاقتصاد الرقمي في مصر تطورًا متسارعًا، وتُعد الشراكات من هذا النوع محركًا أساسيًا لاستمرار هذا الزخم. ومن خلال الجمع بين تقنيات ماستركارد وشبكتها العالمية، وقوة حضور بنك التعمير والإسكان في السوق، فإننا نطور محفظة البطاقات وكذلك نساهم في تشكيل ملامح الجيل القادم من خدمات الدفع في مصر".

ومن جانبه علق يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان: "إن الارتقاء بتجربة العملاء يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجيتنا، وركيزة أساسية لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح في مقدمة الخيارات البنكية لدى العملاء في السوق المصري، من خلال مواصلة الابتكار وتقديم خدمات مصرفية متميزة وترسيخ ثقة العملاء. ونعتز باستمرار تعاوننا الاستراتيجي مع ماستركارد، وما يتيحه لنا من الاستفادة بشكل أكبر من تقنياتها المتطورة وشبكتها العالمية، بما يعزز قدراتنا في مجال المدفوعات، ويدعم تقديم حلول دفع متطورة تتسم بالابتكار والأمان والسهولة، وتواكب تطلعات عملائنا ومتطلباتهم المتغيرة. كما يعكس هذا التعاون التزامنا بمواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا المصرفية، وتوسيع نطاق المزايا المقدمة لعملائنا، ومنحهم تجربة مصرفية متميزة، فضلًا عن دعم النمو المستدام لمحفظة بطاقات البنك وتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري".