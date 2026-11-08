قلق في حركة سوق مواد البناء.. هل ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم؟

يمر قطاع التشييد والمقاولات في السوق المصري بمرحلة ملحوظة من الثبات السعري، حيث ميز الهدوء النسبي تعاملات مواد البناء وسط توازن واضح بين حجم المعروض والطلب الفعلي، في ظل مراقبة المطورون العقاريون والمواطنون عن كثب مؤشرات التكلفة الإنتاجية للحديد والأسمنت، بوصفهما الركيزة الأساسية لأي مشروع عمراني، حيث يعيد هذا الاستقرار الموقت ترتيب أولويات الشراء لدى المستثمرين والأفراد، متطلعين لمعرفة أحدث مستويات الأسعار الرسمية لضبط ميزانيات البناء بدقة فائقة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجلت أسعار حديد التسليح تباينًا طفيفًا بين الشركات والمصانع، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث جاءت أبرز الأسعار تسليم أرض المصنع على النحو التالي:

- حديد عز: نحو 40 ألفًا و850 جنيهًا للطن للأطوال، و38 ألف جنيه للفائف.

- حديد بشاي: نحو 40 ألفًا و200 جنيه للطن.

حديد أطوال

- حديد السويس للصلب: نحو 39 ألفًا و950 جنيهًا للطن.

- حديد المراكبي: نحو 39 ألفًا و800 جنيه للأطوال، و38 ألفًا و500 جنيه للفائف.

- حديد الجارحي: نحو 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- حديد المصريين: نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

- حديد المدينة: نحو 38 ألف جنيه للطن.

- حديد النوبارية: نحو 37 ألف جنيه للطن.

- حديد الجيوشي: نحو 36 ألفًا و500 جنيه للطن، بينما سجلت إحدى المواصفات نحو 38 ألفًا و500 جنيه.

حديد لفائف

- حديد العشري: نحو 34 ألفًا و550 جنيهًا للطن.

- حديد مصر ستيل: نحو 36 ألف جنيه للطن.أخبار مصر

- حديد بيانكو: نحو 36 ألف جنيه للطن.

ـ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: سجل نحو 38،775 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها الملحوظ في مختلف المصانع والشركات المنتجة، حيث سجل متوسط سعر الطن للمستهلك نحو 4،200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3،820 جنيهًا. وجاءت أسعار أبرز الأنواع على النحو التالي:

أسعار الأسمنت

ـ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع: نحو 3820 جنيهًا.

ـ متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك: نحو 4200 جنيه.

ـ الأسمنت الرمادي: تراوح سعر الطن بين 3،937 و4،046 جنيهًا.

ـ أسمنت النصر: نحو 3600 جنيه للطن.

ـ أسمنت وادي النيل: نحو 3610 جنيهات للطن.

- أسمنت حلوان: نحو 3840 جنيهًا للطن.

سعر طن الأسمنت

ـ أسمنت الفهد: سجل نحو 4،000 جنيه للطن.

ـ أسمنت السويس: بلغ نحو 3،950 جنيهًا للطن.

ـ أسمنت السويدي: بلغ سعر الطن نحو 3,650 جنيهًا.

سبب تحريك أسعار مواد البناء.. وتوقعات الفترة المقبلة

ترتبط تحركات أسعار الحديد والأسمنت بشكل مباشر بعدد من العوامل الاقتصادية، يأتي في مقدمتها سعر صرف الدولار، الذي ينعكس على تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج مثل البليت المستخدم في صناعة الحديد وفحم الكوك. كما تمثل أسعار الطاقة (المازوت والفحم) عاملًا مؤثرًا في تكلفة تشغيل مصانع الأسمنت، خاصة أنها صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

مواد البناء

تظل تحركات أسعار مواد البناء مرتبطة بتطورات سعر الدولار ومعدلات التضخم العالمية، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج وحجم المعروض في السوق المحلية. ويؤكد خبراء السوق أن استقرار سعر الصرف وتوافر المعروض قد يساهمان في الحد من أي ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، بينما قد يؤدي استمرار ارتفاع الدولار إلى زيادة الضغوط على تكاليف الإنتاج.