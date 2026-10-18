سعر طن حديد عز .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد

يتابع البعض أسعار مواد البناء بشكل يومي، لذا يرصد موقع صدى البلد الإخباري أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 18 أكتوبر 2026 بعد تباين أسعار مواد البناء..

وفي هذا التقرير، نستعرض خريطة الأسعار المحدثة لقطاعي الحديد والأسمنت، بَدءاً من قلاع الصلب المتكاملة والمصانع الاستراتيجية بمختلف فئاتها السعرية (العليا، المتوسطة، والاقتصادية)، وصولاً إلى قطاع الأسمنت بمختلف خياراته الجودية والسعرية التي تلبي احتياجات المشاريع الإنشائية المتنوعة اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم الأحد في مختلف الشركات الموجودة في السوق المصري، كالتالي:

- سعر طن الحديد الاستثماري: 38 ألفا و152 جنيها.

- سعر طن حديد عز: 40 ألف جنيه.

- سعر طن حديد بشاي: 39 ألفا و800 جنيه.

- سعر طن حديد السويس للصلب: 38 ألفا و950 جنيهًا.

- سعر طن حديد الجيوشي الصلب: 37 ألف جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي: 39 ألف و400 جنيه.

- سعر طن حديد المصريين: 39 ألف و400 جنيه.

- سعر طن حديد العشري: 37 ألف و500 جنيه.

- سعر طن حديد الجارحي: 38 ألف و100 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة المدينة للصلب: 37 ألف جنيه.

- سعر طن الحديد في مصر الوطنية للصلب: 39 ألفا و500 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي: 37 ألفا مواصفة DWR.

- سعر طن حديد مصر ستيل: 37 ألفا و500 جنيه.

- سعر طن حديد بيانكو: 37 ألف جنيه.

- سعر طن المدينة للصلب: 36 ألفا و500 جنيه.

- سعر حديد النوبارية: 34 ألف و400 جنيه.

- سعر طن حديد عنتر: 34 ألفا و200 جنيه.

- سعر طن حديد طنطا: 33 ألفا و800 جنيه.

- سعر طن حديد العتال: 39 ألفا و500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

تأتي أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مختلف الشركات الموجودة في السوق المصري، كالتالي:

- سعر طن الأسمنت المخلوط: 3050 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت الأبيض: 5890 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت الرمادي: 4095 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت السويس: 3850 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت الفهد: 3980 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت المصريين: 3700 جنيه.

- سعر طن أسمنت مصر بني سويف: 3715 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت العريش للأسمنت: 3900 جنيه.

- سعر طن أسمنت وادي النيل: 3660 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت جنوب الوادي: 3670 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت الشركة العربية: 3860 جنيهًا.