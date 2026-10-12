ارتفاع الحديد وانخفاض الأسمنت..أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

شهدت أسعار مواد البناء تباين كبير حيث ارتفعت أسعار الحديد و انخفضت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، بحسب التحديثات الأخيرة الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.



ويرصد موقع صدى البلد الإخباري أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 كالآتي :







أسعار طن الحديد اليوم

حديد عز: 40,421.83 جنيه.



الحديد الاستثماري: 38,107.86 جنيه.



حديد بشاي: 39,800 جنيه.



حديد المصريين: 39,400 جنيه.



حديد المراكبي: 39,400 جنيه.



حديد العتال: 39,500 جنيه.









أسعار الأسمنت







الأسمنت الرمادي: 3990



أسمنت سيناء: 4,060 – 4,070 جنيهًا.



أسمنت الفهد: 3,980 جنيهًا.



أسمنت السويس: 3,850 جنيهًا.



أسمنت بني سويف: 3,670 – 3,700 جنيه.



أسمنت العريش (العسكري): 3,670 – 3,680 جنيهًا.



الأسمنت الأبيض (سوبر سيناء / رويال): 5,500 – 6,200 جنيه.



أسعار مواد البناء الأخرى







الجبس (طن): 1,600 – 2,300 جنيه.



الجبس الفاخر / المصيص (طن): 2,100 جنيه.



الزلط العادة (متر مكعب): 245 جنيهًا.



الزلط المخصوص (متر مكعب): 310 جنيهات.



الزلط الفينو (متر مكعب): 345 جنيهًا.



الطوب الأحمر الطفلي المثقب (ألف طوبة): 850 – 2,350 جنيهًا.



الطوب الأسمنتي المصمت (ألف طوبة): 1,700 – 9,000 جنيه.



الطوب الرملي الوردي (ألف طوبة): 4,730 جنيهًا.

