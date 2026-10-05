أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين.. الحديد يسجل 38.4 ألف جنيه

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلية تباينًا ملحوظًا اليوم، إذ سجّلت أسعار حديد التسليح ارتفاعًا جديدًا، بينما تراجع سعر الأسمنت الرمادي.

ونرصد حركة أسعار الحديد والأسمنت في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، وذلك وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الإثنين

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38.425 ألف جنيه، مرتفعًا بقيمة 327.32 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 0.86%. وسجّل السعر الحد الأدنى والأعلى عند المستوى نفسه، وهو 38415.56 جنيه للطن.

سعر طن حديد عز اليوم الإثنين

وفي السياق ذاته، سجّل متوسط سعر طن حديد عز نحو 40.335 ألف جنيه، بزيادة قدرها 110.34 جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 0.27%. وجاء الحد الأدنى والأعلى للسعر اليوم عند 40335.34 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الإثنين

و تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل متوسطًا بلغ 4035.3 جنيه، منخفضًا بمقدار 34.7 جنيه، بنسبة انخفاض 0.85%. واستقر الحد الأدنى والأعلى للسعر عند المستوى نفسه، وهو 4035.3 جنيه للطن.