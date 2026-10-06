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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض كبير.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

مواد البناء
مواد البناء
أمل مجدى

انخفضت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ، وبلغ متوسط سعر طن حديد عز نحو 39,949 جنيهًا، بينما سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي حوالي 4,080 جنيهًا، مع تفاوت الأسعار من شركة إلى أخرى.

أسعار الحديد اليوم 

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الحديد خاصة أصحاب الأراضي والعاملين  في قطاع البناء، باعتباره أحد أبرز مكونات تكلفة إنشاء الوحدات السكنية والمشروعات العقارية.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز: 39,949 جنيهًا للطن.

الحديد الاستثماري: 37,767 جنيهًا للطن.

حديد المراكبي: 38,500 جنيه للطن.

حديد بشاي: 38,000 جنيه للطن.

حديد العشري: 34,500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

الأسمنت الرمادي: 4,080 جنيهًا للطن.

أسمنت الفهد: 3,980 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 3,850 جنيهًا للطن.

مواد البناء أسعار مواد البناء أسعار الحديد سعر طن الحديد سعر الأسمنت

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