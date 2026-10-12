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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
رشا عوني

يتابع البعض أسعار مواد البناء بشكل يومي، لذا يرصد موقع صدى البلد الإخباري أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 بعد تباين أسعار مواد البناء.. 


أسعار الحديد اليوم الاثنين

-بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 38400 جنيه.

-بلغ سعر طن حديد عز اليوم الاثنين نحو 40000 جنيه.

-بلغ سعر طن حديد العشري اليوم الاثنين نحو 37500 جنيه.

-بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 38500جنيه.

-بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 37500 جنيه.

-بلغ سعر طن حديد سرحان اليوم الاثنين نحو 37500 جنيه.

-بلغ سعر طن حديد عطية اليوم الاثنين نحو 37500 جنيه.

-بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم الاثنين نحو 39400 جنيه.

-بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم الاثنين نحو 39800 جنيه.

-بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم الاثنين نحو 39400 جنيه.

-بلغ سعر طن حديد بيانكو اليوم الاثنين نحو 38250 جنيهًا.

-بلغ سعر طن حديد مصر الوطنية للصلب اليوم الاثنين نحو 39500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر طن الأسمنت اليوم الاثنين في جنوب الوادي سجل نحو 3735 جنيها.

- سعر طن أسمنت سيناء اليوم الاثنين بلغ نحو 3740 جنيها.

- سعر طن اسمنت وادى النيل اليوم الاثنين بلغ نحو 3610 جنيها.

- سعر طن أسمنت المصريين اليوم الاثنين بلغ نحو 3720 جنيه.

- سعر طن أسمنت العريش اليوم الاثنين بلغ نحو 3680 جنيها.

- سعر طن أسمنت سيناء اليوم الاثنين بلغ نحو 3850 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويس اليوم الاثنين بلغ نحو 3880 جنيه.

- سعر طن أسمنت الشركة العربية اليوم الاثنين بلغ نحو 3830 جنيه.

- سعر طن أسمنت حلوان اليوم الاثنين بلغ نحو 3880 جنيه.

أسعار مواد البناء الأخرى

 
 

الجبس (طن): 1,600 – 2,300 جنيه.

الجبس الفاخر / المصيص (طن): 2,100 جنيه.

الزلط العادة (متر مكعب): 245 جنيهًا.

الزلط المخصوص (متر مكعب): 310 جنيهات.

الزلط الفينو (متر مكعب): 345 جنيهًا.

الطوب الأحمر الطفلي المثقب (ألف طوبة): 850 – 2,350 جنيهًا.

الطوب الأسمنتي المصمت (ألف طوبة): 1,700 – 9,000 جنيه.

الطوب الرملي الوردي (ألف طوبة): 4,730 جنيهًا.

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طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
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