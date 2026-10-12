ارتفاع محلي واستقرار عالمي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 12-10-2026

شهدت أسعار الحديد في مصر تحركات متباينة خلال شهر أكتوبر 2026، بينما سادت حالة من الاستقرار النسبي أسواق الصلب والخامات العالمية، وفقا لأحدث بيانات معلنة عن للأسعار محليا وعالميا.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026.

سعر الحديد اليوم في مصر

ارتفع سعر الحديد الاستثماري لنحو 38455.96 جنيه للطن بزيادة 348.1 جنيه.

في المقابل، تراجع سعر حديد عز إلى نحو 39945.1 جنيه للطن، بانخفاض قدره 476.73 جنيه، أي بنسبة 1.18%، ليظل أعلى من حديد الاستثمار بنحو 1489 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد عالميًا: استقرار مع تحركات محدودة

استقرت معظم أسعار منتجات الصلب والخامات الرئيسية في الأسواق العالمية خلال تعاملات شهر أكتوبر الجاري، مع تغيرات طفيفة في بعض المنتجات.

الخردة وخام الحديد

سجّلت أسعار خردة HMS 1&2 (80:20) التركية، تسليم CFR من الولايات المتحدة، نحو 403 دولارات للطن دون تغيير عن الأسبوع السابق.

و تراجع سعر خام الحديد بتركيز 62% (CFR أستراليا) بمقدار دولار واحد على أساس أسبوعي ليصل إلى 97 دولارًا للطن.

أسعار البيلت

استقرت أسعار البيلت الروسي (FOB) عند 470–480 دولارًا للطن، بينما ارتفع البيلت الصيني (FOB) بنحو دولار واحد إلى 465–470 دولارًا للطن.

وحافظ البيلت التركي المستورد من دول رابطة الدول المستقلة (CFR) على مستواه عند 515–525 دولارًا للطن.

المنتجات النهائية

استقر حديد التسليح التركي (FOB) عند 620–630 دولارًا للطن، كما استقرت لفائف الأسلاك عند 650–660 دولارًا للطن.

وبقيت لفائف الصلب المسطح المدرفل على الساخن الروسية (FOB) عند 505–510 دولارات للطن.

واستقرت لفائف الصلب المدرفل على البارد الصينية بسُمك 1 مم (FOB) عند 660–670 دولارًا للطن.