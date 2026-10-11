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مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد

مفتى السعودية
مفتى السعودية
محمد بدران

دعا مفتي المملكة العربية السعودية، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، القوات السعودية إلى الاستعداد للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، وذلك خلال كلمة ألقاها داخل أحد المراكز العسكرية السعودية، وفقًا لمقطع فيديو متداول.

وأشاد الفوزان، خلال كلمته، بالجنود السعوديين، ووصفهم بالمدافعين عن «التوحيد والسنة»،

ودعا بسقوط النظام الإيراني ومن يدعمونه، في تصريحات تحمل لهجة قوية في سياق الصراع بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين المدعومة من طهران.

هجمات تستهدف مطارات سعودية

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، عقب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أمس السبت، وأسفرت، وفقًا للمعلومات الواردة، عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، في هجوم وُصف بأنه الأكثر دموية داخل المملكة منذ أكثر من عقد.

وأعلنت الهيئة السعودية للطيران المدني، حسب المعلومات الواردة، أن القتلى شملوا أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلاديش، ومواطنًا واحدًا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر، فيما بلغ إجمالي المصابين 309 أشخاص.

تضامن مصري واسع مع السعودية

في سياق متصل، تفاعل عدد من المصريين مع المنشور، معربين عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية، ومؤكدين عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.

ودعا المتفاعلون إلى حفظ المملكة وشعبها وسلامة أراضيها، في ظل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وتعكس هذه التفاعلات حالة التضامن الشعبي مع السعودية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق التوترات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

مفتى السعودية رسالة للجنود المملكة العربية السعودية الحوثيين

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