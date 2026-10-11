أمريكا تدين الاعتداءات على السعودية .. وترامب يصف الهجمات على مطار الملك خالد الدولي بـ"المروعة"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ"المروعة" .. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إدانة الولايات المتحدة بشدة للاعتداءات على السعودية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعليقا على الهجوم الذي وقع أمس السبت وأجبر سلطات الطيران السعودي على تعليق العمليات في المطار، لم يستبعد الرئيس ترامب- ردًا على أسئلة الصحفيين- احتمالية الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين.. قائلا " أرى أن ما يحدث في السعودية مروعًا.. قد نفعل ذلك.. سندرس الأمر".

وأكد الرئيس ترامب "أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم لأنهم مقاتلون أشداء".

وفي وقت لاحق من أمس السبت، صرح ترامب بأنه يعتزم التحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفًا الهجوم الذي استهدف الرياض بأنه "أمر مروع"، وأضاف أن الولايات المتحدة "على تواصل مع الحوثيين".

وذكرت هيئة الطيران المدني السعودية ، في بيان لها ، أن الهجوم تسبب في إصابة 309 أشخاص منهم حالات حرجة ، فضلا عن وقوع أضرار مادية يجرى حالياً تقييم حجمها.

وأصدرت السفارة الأمريكية في السعودية تحذيرا لمواطنيها طالبتهم فيه بـ "تجنب هذا المطار والمناطق المحيطة به".