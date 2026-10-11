السعودية تشن غارات جوية على مواقع الحوثيين في اليمن وسط تصاعد المواجهات

شهد اليمن، اليوم "الأحد"، موجة جديدة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المحافظات، وسط تصاعد العمليات العسكرية وتبادل التهديدات بين الجماعة والسعودية.

وأعلن محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني أن غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات عسكرية للحوثيين في تلال المقرمي والجَعشة والسلال شرقي مدينة تعز، بالإضافة إلى حصن المخعف ومنطقة بلعان في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة.

وفي العاصمة صنعاء، أفادت وسائل إعلام يمنية بتعرض المدينة لغارات جوية متفرقة، دون الكشف عن هوية الجهة المنفذة أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف، فيما لم تتضح حصيلة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن تلك الضربات.

وفي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثيين شمالي اليمن، فقد ذكرت وكالة الأنباء «سبأ» التابعة للجماعة أن الطيران السعودي شن ست غارات على مديرية مجز، وغارة أخرى على مدينة صعدة، إلى جانب قصف صاروخي استهدف مديرية سحار، دون الإعلان عن حجم الخسائر.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الثامن من أكتوبر، تنفيذ هجوم واسع على مواقع الحوثيين في أربع محافظات يمنية، هي صعدة والحديدة والجوف ومأرب، مؤكدًا تدمير 82 هدفًا عسكريًا، بينها مخازن للصواريخ الباليستية ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات اتصالات.

وفي المقابل، توعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، بمواصلة استهداف المطارات السعودية، محذرًا شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ما ورد في بيانه.

ويأتي التصعيد العسكري في ظل استمرار المواجهات داخل اليمن وتزايد المخاوف من اتساع نطاق العمليات، خاصة مع تكرار الهجمات التي تستهدف المطارات والمنشآت الحيوية، وما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية وإنسانية على المنطقة.

وتبقى التطورات الميدانية مرهونة بمسار العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحلول السياسية لإنهاء الصراع اليمني.