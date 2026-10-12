الخطوط السعودية تنعي المضيفة المصرية ضحية أحداث مطار الملك خالد

قدمت الخطوط الجوية العربية السعودية خالص التعازي وصادق المواساة إلى شركة «طيران ناس»، وإلى أسرة الفقيدة وذويها وزملائها، في وفاة المضيفة الجوية عزة رمزي محمد حسن، إحدى أفراد طاقم الضيافة الجوية بشركة طيران ناس، والتي وافتها المنية إثر الحادثة التي وقعت بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأعربت «السعودية» في بيان رسمي صدر اليوم 11 أكتوبر 2026، عن مشاركتها أسرة «طيران ناس» هذا المصاب الأليم، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها وزملائها الصبر والسلوان.