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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز الـ 49 ألفا مجددا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفعت  أسعار الذهب عالميا ومحليا بعد اسبوع الانخفاضات، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، مدفوعة بتحركات أونصة الذهب وتغيرات الدولار الأميركي وعوائد السندات. 

وصعد سعر الجنيه الذهب فوق ال 49 ألفا مجددا مسجلا 49.200 جنيه الان

وابتعدت أسعار الذهب في مصر عن أدنى مستوياته في 10 جلسات التي سجلها خلال هذا الأسبوع، بدعم من التعافي الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي.

وعاودت أسعار الذهب مجددا عقب انهيار شهدته تعاملات الاسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم الاحد 

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاحد 11َ-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4194 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5271 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6150 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7029 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 49.200 جنيه.

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