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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشهد يخطف القلوب.. الأخضر يضئ سماء مكة في غرة جمادي الأولى

الأخضر يضئ سماء مكة في غرة جمادي الأولي
الأخضر يضئ سماء مكة في غرة جمادي الأولي
ميرنا محمود

شهدت مكة المكرمة مشهدا لافتا مع إضاءة اللون الأخضر أعلى برج الساعة، تزامنا مع بداية شهر جمادى الأولى، في أجواء روحانية جذبت الأنظار وأثارت مشاعر الشوق إلى زيارة بيت الله الحرام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد إضاءة برج الساعة باللون الأخضر، الذي أضفى طابعا مميزا على سماء مكة المكرمة، وسط حالة من الإعجاب بالمشهد الذي يجمع بين جمال الأضواء والمكانة الروحانية للمدينة المقدسة.

ويحمل المشهد معاني خاصة لدى المسلمين، إذ ترتبط مكة المكرمة بوجدان الملايين حول العالم، باعتبارها قبلة المسلمين ووجهة الراغبين في أداء مناسك العمرة والحج، حيث تتعلق القلوب بالكعبة المشرفة شوقًا للصلاة في رحابها والدعاء أمامها.

كما عبّر متفاعلون عن أمنياتهم بأن يحمل الشهر الهجري الجديد الخير والبركة، وأن يرزقهم الله زيارة المسجد الحرام وأداء العمرة، في مشاعر تعكس مكانة مكة المكرمة في قلوب المسلمين وارتباطهم الروحي بها.

مكة المكرمة اللون الأخضر أعلى برج الساعة برج الساعة جمادى الأولى

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