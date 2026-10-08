تركيا: ندرس كيفية تقديم الدعم العسكري والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية للسعودية ضمن حلف مكة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه لن يتم السماح بتحول البحر الأسود إلى جبهة جديدة للصراع في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية التركي، في تصريحات له: "الهجمات المتزايدة على السفن المدنية في البحر الأسود بدأت تؤثر على أمن الملاحةـ.

وأضاف: “اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة كيفية الإسهام في دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية”.

وتابع وزير الخارجية التركي: “حلف مكة هو حلف دفاعي أساسا وليس حلفا هجوميا”.

وزاد الوزير التركي: “ندرس كيفية تقديم الدعم العسكري والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية للسعودية ضمن حلف مكة”.

وأكمل وزير الخارجية التركي: “الانتهاء من العمل اللازم لإحالة اتفاقية حلف مكة إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها”.

وختم وزير الخارجية التركي: “نعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولا أظن أن يكون هناك تغيير في السياسة الخارجية لإسرائيل بعد الانتخابات”.