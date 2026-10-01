تركيا تسلم قاعدة زليكان للقوات المسلحة العراقية

رحبت وزارة الدفاع التركية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية المركزية مؤخرا لفرض سلطة الدولة في سنجار.

وقالت الدفاع التركية في بيان لها ؛ : قاعدة زليكان الذي استخدمتها القوات التركية منذ عام 2015 لمكافحة داعش تقرر تسليمها إلى القوات المسلحة العراقية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

وأضافت : تركيا تقف إلى جانب العراق في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقةكما كانت في السابق .

وتابع البيان التركي قائلا : والفترة المقبلة ستشهد خطوات تهدف إلى الارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين تركيا والعراق إلى مستوى أعلى.

كما ستواصل تركيا تقديم الدعم للقوات المسلحة العراقية في إطار الاتفاقيات الثنائية، في مجالات زيادة القدرات العسكرية وتبادل الخبرات والخبرات المتخصصة في مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.