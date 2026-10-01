هاني فرحات عن الجدل بشأن مهرجان الموسيقى العربية: لا تحمل البلد والمهرجان فاتورة فشلك

علق المايسترو هانى فرحات على الجدل المثار حول الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية 2026.

وكتب هانى فرحات عبر «تويتر»: «أنا كرئيس مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32، أعترض تمامًا على التصريحات التى قيلت اليوم».

وأضاف: «أنا أتحدث عن تجربة عشتها بنفسى: فى الدورة التى ترأستها، لم يأتِ نجم واحد من نجوم الوطن العربى يطلب أجرًا أو يعترض على المشاركة، بل كان الجميع فخورًا بأن يكون جزءًا من مهرجان مصر».

وتابع هانى فرحات: «المهرجان مدعوم من الدولة ووزارة الثقافة زى كل سنة، بل بالعكس فى دورتى كان أصعب بكثير، لكن نجاحه لم يكن بالدعم فقط. اشتغلنا، وسوّقنا، وبنينا خطة ماركتنج حقيقية، وجذبنا رعاة كبارًا، وشركات كانت تتمنى أن تكون جزءًا من هذا الحدث».



واستكمل: «فمن فضلكم: لا نُعلّق فشل الأشخاص على الدولة، ولا نُعلّق فشل الإدارة على مهرجان عريق بحجم مهرجان الموسيقى العربية، المهرجان أكبر من أى شخص وأكبر من أى دورة. ومصر أكبر من أن نستخدم اسمها شماعة لأى تقصير».

واختتم المايسترو حديثه قائلًا: «النجاح له ناس اشتغلت عليه، والفشل له مسؤول عنه. فلا نُحمّل البلد والمهرجان فاتورة فشلك».