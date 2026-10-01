إعلان الحلقة 36 من مسلسل «ورود وذنوب 2».. وموعد عرضها

تتجه أنظار محبي الدراما التركية إلى الحلقة الجديدة من مسلسل «ورود وذنوب 2»، التي تحمل الرقم 36 في إجمالي حلقات العمل، وسط تصاعد كبير في الأحداث بعد التطورات التي شهدتها الحلقة السابقة، والتي وضعت عددًا من الشخصيات أمام أسرار وقرارات مصيرية قد تغير شكل العلاقات داخل العائلة.

ويأتي الإعلان عن الحلقة 36 بعد حلقة مليئة بالمواجهات، كان أبرزها وصول زينب إلى مرحلة خطيرة في صراعها مع يوسف تيجر، بعدما توجهت إليه وهي تحمل سلاح سرحات، في محاولة للانتقام، بينما تواصلت في الوقت نفسه تداعيات كشف حقيقة نسب كادر، وما ترتب عليها من أزمات داخل عائلة سرحات.

أحداث الحلقة 36 من «ورود وذنوب 2»

يكشف الإعلان الأول للحلقة الجديدة عن استمرار أزمة زينب بعد المواجهة التي جمعتها بيوسف تيجر، حيث تظهر في حالة انهيار وبكاء شديد، بينما يحتضنها سرحات ويحاول تهدئتها والتعامل مع تداعيات ما حدث.

وتشير مشاهد الإعلان إلى أن سرحات سيجد نفسه أمام موقف بالغ الصعوبة، خاصة مع محاولة زينب قتل يوسف، الأمر الذي يضعه أمام مسؤولية حمايتها والتعامل مع تبعات تصرفها، في الوقت الذي تستمر فيه الضغوط التي يفرضها يوسف عليه.

كما تتواصل الخلافات داخل عائلة سرحات، بالتزامن مع ظهور تطورات جديدة مرتبطة بأزرا وإيبرو وجيهان، ما يفتح مسارات جديدة للصراع خلال الحلقة المقبلة.

وفي جانب آخر من الأحداث، تكشف أزرا أنها حصلت على الأدوية من مصطفى، وهو الأمر الذي يشعل غضب إيبرو، التي تواجهها وتصفعها، بينما يحاول جيهان استغلال الأزمة لمواصلة الضغط عليها.

ولا تتوقف المواجهات عند هذا الحد، إذ تتخذ بنات سرحات قرارًا بالإبقاء على والدتهن في المنزل معهن، قبل أن تخبرن والدهن بهذا القرار، لتبدأ مواجهة جديدة داخل الأسرة وتتصاعد حدة التوتر بين أفرادها.

تقارب جديد بين زينب وسرحات

أما الإعلان الثاني للحلقة 36، فيركز بصورة أكبر على العلاقة التي تجمع زينب وسرحات، حيث يظهر الثنائي وهما يرقصان معًا، في مشهد يعكس التطور اللافت في طبيعة العلاقة بينهما.

وتأتي هذه اللحظات بعد سلسلة طويلة من الأزمات والمواجهات التي جمعتهما، ما يشير إلى أن الأحداث الصعبة التي مر بها الطرفان قد ساهمت في زيادة التقارب بينهما، خصوصًا مع وقوف سرحات إلى جانب زينب خلال أزمتها الأخيرة.

وفي المقابل، يستمر مصطفى في مواجهة صعوبات جديدة بسبب حالة أزرا، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الخط الدرامي المرتبط بالشخصيات.

ماذا حدث في الحلقة 35؟

وكانت الحلقة 35 من مسلسل «ورود وذنوب» قد شهدت مجموعة من التطورات المهمة، بعدما علمت بيرّاك بحقيقة نسب كادر، واكتشفت أنها ابنة سرحات، لتدخل في حالة من الغضب والصدمة.

وحملت بيرّاك تولاي مسؤولية ما حدث، واستدعتها إلى منزلها قبل أن تعتدي عليها بالضرب، ثم قررت إخبار سرحات بالحقيقة المتعلقة بنسب كادر.

لكن قبل أن تتمكن من الكشف عن السر، تعرضت بيرّاك لأزمة قلبية، ليتم نقلها إلى المستشفى، الأمر الذي أدى إلى تأجيل لحظة المواجهة وكشف الحقيقة أمام سرحات.

وفي الوقت نفسه، كانت زينب تواجه أزمة أخرى بعدما علمت بمقتل بكير في اليوم الذي ذهبت فيه إلى صوفيا، قبل أن يظهر رجل في الفندق بحثًا عنها، معتقدًا أنها المسؤولة عن مقتله.

وتدخل سرحات في الوقت المناسب، وتمكن من السيطرة على الموقف وإنقاذ زينب من مواجهة كانت قد تتحول إلى كارثة جديدة.

زينب تواجه يوسف تيجر

وشهدت الحلقة الماضية أيضًا عودة الحديث عن ليلة زفاف زينب وسرحات، والتي انتهت قبل ثلاثة أشهر نتيجة تدخل يوسف تيجر.

وتحدث الثنائي عن تلك الليلة وما تركته من آثار على علاقتهما، كما تبادلا الحديث حول المشاعر التي يحملها كل منهما تجاه ما حدث.

لكن الأحداث اتخذت منحى أكثر خطورة عندما توجهت زينب إلى منزل يوسف بعدما أخذت سلاح سرحات من خزنته، ورفعت السلاح في وجهه، في مشهد انتهت تداعياته إلى ما ظهر في الإعلان الجديد من حالة الانهيار التي تعرضت لها زينب.

وفي الوقت ذاته، واصل يوسف ممارسة الضغوط على سرحات، محاولًا دفعه إلى تولي مسؤولية أعماله المشبوهة، بينما استمر جيهان في محاولاته للحصول على رضا والده.

نسب المشاهدة يواصل الحضور القوي

ويواصل مسلسل «ورود وذنوب» تحقيق حضور لافت على مستوى نسب المشاهدة في تركيا، حيث سجلت الحلقة 35 معدل مشاهدة بلغ 4.59 في فئة Total، بينما حققت 2.92 في فئة AB، ووصلت إلى 3.42 في فئة ABC1.

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع استمرار تصاعد الأحداث وتشابك العلاقات بين الشخصيات الرئيسية، خصوصًا مع كشف حقيقة نسب كادر وتطور علاقة زينب وسرحات، إلى جانب الصراعات المتواصلة داخل عائلة تيجر.

موعد عرض الحلقة 36 من مسلسل «ورود وذنوب 2»

ومن المقرر عرض الحلقة 36 من مسلسل «ورود وذنوب» يوم السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عبر قناة Kanal D التركية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أنقرة، وفق الموعد الأسبوعي المعتاد لعرض حلقات المسلسل.

وتأتي الحلقة الجديدة في وقت ينتظر فيه الجمهور معرفة مصير زينب بعد مواجهتها مع يوسف تيجر، وما إذا كان سرحات سيتمكن من حمايتها من تبعات ما حدث، إلى جانب تطورات العلاقة بينهما، ومصير الأسرار التي تهدد استقرار العائلة.

قصة مسلسل «ورود وذنوب»

وتدور أحداث مسلسل «ورود وذنوب» حول سرحات تيجر، رجل الأعمال الذي يعيش حياة مستقرة برفقة زوجته بيرّاك وابنتيه، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد اكتشافه سرًا أخفته زوجته لسنوات.

ويتعلق السر بوجود طفلة أخرى تدعى كادر، لتبدأ رحلة سرحات في البحث عن الحقيقة ومحاولة كشف خفايا الماضي، قبل أن تتقاطع حياته مع زينب، الشابة الجريئة التي تصبح عنصرًا أساسيًا في رحلته الجديدة.

ومع تقدم الأحداث، يجد سرحات نفسه محاصرًا بمجموعة من الأسرار والصراعات العائلية، بينما تتطور علاقته بزينب وسط سلسلة من المواجهات التي تضع الشخصيات أمام اختبارات صعبة.

أبطال مسلسل «ورود وذنوب»

يشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما التركية، من بينهم مراد يلدريم، جمرة بايسل، أويا أونسطاسي، سردار أورجين، جولناي كالكان، يادي أرايجي، مينا أكدين، برين جينتشالب، سردار أوزر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

ومع اقتراب عرض الحلقة 36، يترقب الجمهور تطورات العلاقة بين سرحات وزينب، ومصير يوسف تيجر، إلى جانب تداعيات كشف حقيقة كادر، وما إذا كانت الأسرار التي ظهرت خلال الحلقات الماضية ستؤدي إلى تغييرات جديدة في حياة أفراد العائلة.