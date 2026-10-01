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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سعدون مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عضو لجنة انتقاء الأفلام بمهرجان تيميمون

محمد سعدون
محمد سعدون
أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير عن لجنة انتقاء الأفلام المشاركة في الدورة الثانية من المهرجان، المقرر تنظيمها من 5 إلى 10 نوفمبر 2026 بمدينة تيميمون بالجزائر.


وتضم لجنة الانتقاء نخبة من السينمائيين والمهنيين من الجزائر ومصر وإيطاليا وبنين والسنغال، وعضوية كل من: المخرج والمنتج ومدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير محمد سعدون، إيمان عيادي  مخرجة وصحفية وكاتبة من الجزائر، جوزي بوييمي المديرة الفنية لمهرجان الفيلم الأفريقي في فيرونا بإيطاليا، إيستاش أغبوتون صحفي ثقافي من بنين، شهرزاد كراشني  ممثلة من الجزائر، فتحي نوري ممثل من الجزائر، مامي ووري ثيوبو مخرجة وصحفية وكاتبة من السنغال.

فيما سيتم قريبًا الإعلان الرسمي عن قائمة الأفلام المختارة للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير.

وأعرب المخرج محمد سعدون عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، مؤكدًا أنه شاهد مجموعة من الأفلام المتميزة من إنتاجات عربية ودولية.

وأشاد «سعدون» بمستوى الأفلام، معربًا عن شكره وتقديره لإدارة المهرجان على اختياره للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية.

مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير مهرجان تيميمون الدولي مهرجان تيميمون المخرج محمد سعدون محمد سعدون

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