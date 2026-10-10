بينها مكة والمدينة.. الأرصاد السعودية: أمطار غزيرة على عدة محافظات من اليوم حتي الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من اليوم السبت وحتى (الأربعاء) القادم 14 أكتوبر 2026م.

وحسب صحيفة عكاظ، تشمل الحالة المطرية العاصمة المقدسة ومحافظات الكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته وإرشاداته، حفاظاً على سلامتهم خلال الحالة المطرية.

ودعا الدفاع المدني في رسائل نصية إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة، تزامناً مع توقعات بهطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات جدة ورابغ وخليص، اعتباراً من اليوم (السبت) حتى (الأربعاء)، وشدد الدفاع المدني على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين والتقيد بتعليماته خلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة، مؤكداً أن سلامة الجميع تمثل الأولوية.

وفي المدينة المنورة توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل محافظات المهد والحناكية وخيبر، ابتداءً من غد (الأحد) حتى (الثلاثاء)، وأوضح المركز أن الحالة المطرية قد تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

وفي حائل نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على المنطقة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء