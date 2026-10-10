خالد عكاشة: تقدم الجيش اليمني في باب المندب نجاح استراتيجي.. والحوثيون لا يزالون يهددون السعودية

أكد العميد خالد عكاشة، الخبير في الشؤون الأمنية ورئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التقدم الذي حققته القوات الشرعية اليمنية على الساحل الغربي لليمن، وصولًا إلى تخوم مدينة تعز، يمثل نجاحًا عسكريًا واستراتيجيًا مؤثرًا في تأمين الملاحة الدولية بمضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن تثبيت المكاسب الميدانية والسيطرة على المناطق الساحلية والجزر الاستراتيجية يحتاجان إلى مزيد من الوقت.

عملية عسكرية واسعة تستهدف تطهير الساحل الغربي

وقال عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، إن القوات الشرعية اليمنية تخوض، خلال الأسابيع الأولى من عملية «فجر اليمن»، عملية عسكرية واسعة تستهدف تطهير الساحل الغربي والمناطق الاستراتيجية التي تستخدمها جماعة الحوثي للتأثير على حركة الملاحة الدولية وتهديد أمن مضيق باب المندب.

وأوضح أن العملية العسكرية حققت تقدمًا خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت تطورًا ميدانيًا مهمًا، تمثل في تقدم القوات اليمنية على امتداد الشريط الساحلي المطل على الممر الملاحي، انطلاقًا من منطقة ذباب وصولًا إلى تخوم مدينة تعز.

وأضاف أن القوات الشرعية تمكنت من تطهير منطقة استراتيجية تمتد لنحو 60 كيلومترًا، ما دفع عناصر جماعة الحوثي إلى التراجع باتجاه المناطق الجبلية، بالتزامن مع السيطرة على عدد من الجزر الواقعة في مضيق باب المندب.

أمن الملاحة الدولية

وأشار عكاشة إلى أن هذه التطورات تمثل نجاحًا ميدانيًا مهمًا ينعكس بصورة إيجابية على أمن الملاحة الدولية، لكنه شدد على أن المكاسب التي تحققت لا تزال في مرحلة تحتاج إلى تثبيت وتأمين، خاصة أن طبيعة المواجهات في اليمن تتسم بالتغير المستمر، وقد تتبدل السيطرة على بعض المناطق خلال أسابيع.

السيطرة على الشريط الساحلي والجزر الاستراتيجية

وأكد أن السيطرة على الشريط الساحلي والجزر الاستراتيجية لا تقتصر على تحقيق تقدم عسكري، وإنما تتطلب تأمين المواقع التي جرى استعادتها ومنع عودة التهديدات إلى المناطق المطلة على خطوط الملاحة الدولية.

عكاشة: الحوثيون تراجعوا في تهديد الملاحة لكنهم لا يزالون يمتلكون قدرات صاروخية

وفيما يتعلق بقدرات جماعة الحوثي، أوضح عكاشة أن التراجع الميداني على الساحل الغربي لا يعني انتهاء قدرتها على تنفيذ هجمات خارج الأراضي اليمنية، لافتًا إلى أن الجماعة لا تزال تمتلك قدرات صاروخية يمكن استخدامها في استهداف مناطق داخل المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن استهداف السعودية يأتي، بحسب تقديره، في سياق رد الحوثيين على دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تشارك فيه دول عربية ودول أخرى، بهدف الحد من قدرات الجماعة ومنعها من تهديد الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن الحوثيين فقدوا جانبًا من قدرتهم على تعطيل حركة الملاحة بالفاعلية التي كانت قائمة في مراحل سابقة، لكنهم لا يزالون يمثلون مصدر تهديد للمناطق والمنشآت الاستراتيجية داخل السعودية، في ظل استمرار امتلاكهم أسلحة قادرة على الوصول إلى مسافات بعيدة.

وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير القدرات الإيرانية، قال عكاشة إن الحديث عن القضاء الكامل على هذه القدرات يحتاج إلى تدقيق، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات لا تعكس بالضرورة جميع جوانب المشهد، خاصة في ضوء استمرار ظهور تداعيات الدعم الإيراني لجماعة الحوثي على الساحة اليمنية.

وأوضح أن إيران والحرس الثوري الإيراني أسهما في تعزيز القدرات العسكرية والصاروخية للحوثيين، مشيرًا إلى تقارير دولية واستخباراتية تحدثت عن وجود مستشارين ودعم فني، إلى جانب عمليات مرتبطة بتصنيع الصواريخ داخل اليمن.

ولفت إلى أن هذه القدرات الصاروخية تشمل أسلحة يمكن أن تصل إلى الرياض وأبها ومناطق أخرى داخل المملكة العربية السعودية، بما يفرض تحديات أمنية تتجاوز حدود المواجهات الجارية على الساحل الغربي لليمن.

وأضاف أن هذه المنظومة الصاروخية استُخدمت في إطار التهديد والضغط، قبل أن تلجأ الجماعة إلى تفعيل قدراتها في المرحلة الحالية، في محاولة للرد على الضغوط العسكرية والخسائر التي تتعرض لها على جبهات القتال.

خالد عكاشة: مصر تقف إلى جانب السعودية وترفض استهداف المنشآت المدنية والمقدسات

وشدد عكاشة على أن استهداف المملكة العربية السعودية يأتي في وقت تحظى فيه بدعم وتأييد من الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا أهمية التمسك بموقف واضح يرفض الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية والاستثمارات والأماكن المقدسة.

وأكد أن مصر، بقيادتها وشعبها ومؤسساتها وإعلامها، تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية بصورة واضحة ومعلنة، وترفض أي استهداف لمنشآتها المدنية أو مقدساتها أو مواطنيها المقيمين على أراضيها، أيًا كانت طبيعة هذا الاستهداف.

واختتم عكاشة حديثه بالتأكيد على أن التطورات العسكرية في اليمن تحمل أبعادًا تتجاوز حدود الصراع المحلي، نظرًا إلى ارتباطها بأمن مضيق باب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن تثبيت المكاسب التي تحققها القوات الشرعية وتأمين المناطق الساحلية يمثلان عنصرين أساسيين في الحد من التهديدات التي تواجه الممر الملاحي والمنطقة.