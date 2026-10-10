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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض وطائرة للخطوط السعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

تدين مصر بأشد العبارات الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهدفت مطار الملك خالد بالرياض وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المدنيين.

وتشدد مصر على رفضها التام لتلك الهجمات باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مؤكدةً أن مثل تلك الاعتداءات واستهداف حركة الملاحة الجوية إنما تقوض من الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي.

كما تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة للمملكة حكومة وشعاباً، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

المملكة العربية السعودية مطار الملك خالد الرياض حركة الملاحة الجوية السعودية

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