سعر شيري تيجو 8 برو ماكس 2026 في السوق السعودي

تعزز شيري الصينية من تواجدها في سوق السيارات السعودي من خلال طرح طرازات تنتمي إلى فئات مختلفة، ومن بينها شيري تيجو 8 برو ماكس 2026، التي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

محرك شيري تيجو 8 برو ماكس 2026

قدمت شيري تيجو 8 برو ماكس 2026 بنوعين من المحركات، يعمل كلاهما بالبنزين ويعتمد على الشحن التوربيني، ويأتي المحرك الأول بسعة 2.0 لتر، مع 4 أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 254 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 390 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT يتكون من 7 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية.

شيري تيجو 8 برو ماكس 2026

أما المحرك الثاني، فتبلغ سعته 1.6 لتر، ويتكون كذلك من 4 أسطوانات، ويقدم قوة قدرها 194 حصانًا، ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، ويعتمد نظام الدفع الأمامي.

شيري تيجو 8 برو ماكس 2026

أبعاد شيري تيجو 8 برو ماكس 2026

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,720 مم، وعرض يصل إلى 1,860 مم، وارتفاع قدره 1,705 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,710 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,672 كيلوجرامًا، بينما تأتي الجنوط المصنوعة من الألمونيوم بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف، وتشمل التجهيزات مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

شيري تيجو 8 برو ماكس 2026

تجهيزات شيري تيجو 8 برو ماكس 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات، حيث يحصل المقعدان الأماميان على إمكانية التعديل الكهربائي في 6 وضعيات، مع خاصيتي التدفئة والتبريد، وتأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، شاشة قياسها 15.6 بوصة، مع دعم الاتصال بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم المقصورة أيضًا شاشة عدادات بقياس 10.5 بوصة لعرض بيانات القيادة، إلى جانب نظام صوتي من يتكون من 8 سماعات.

شيري تيجو 8 برو ماكس 2026

سعر شيري تيجو 8 برو ماكس 2026

تقدم شيري تيجو 8 برو ماكس 2026 بسعر يبدأ من 110,975 ريالا.