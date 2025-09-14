قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر
البيان الختامي لـ «الاتحاد من أجل المتوسط»: حل الدولتين أساس السلام ورفض الممارسات الإجرامية لإسرائيل
حقوقك كاملة في البيع والشراء.. متى يحق للمستهلك استرجاع أمواله وفقًا للقانون؟
تكنولوجيا وسيارات

أسعار المستعمل.. شيري تيجو 7 موديل 2024 هاي لاين

شيري تيجو 7
شيري تيجو 7
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة من الإصدارات الصينية، منها السيارة شيري تيجو 7، والتي حققت شعبية كبيرة وسط الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلية الـ SUV.

مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2024

زودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، بينما تصل  سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر.

شيري تيجو 7 

وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2024

تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 تجهيزات عديدة منها، رايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، مصابيح LED، مثبت سرعة، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية 18 بوصة، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، بصمة، فرامل ABS و EBD، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شيري تيجو 7 

سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024

ظهرت شيري تيجو 7 موديل 2024 في سوق السيارات المستعملة المصري، بسعر يبلغ 800 ألف جنيه، ضمن فئات هاي لاين عالية التجهيزات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبعدد بسيط من الكيلومترات.

شيري تيجو 7 

ونعطي دومًا النصيحة لمن هو مقبل على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الكشف الفني الشامل للسيارة، فيما يتعلق بالحالة الميكانيكية والهيكلية، بالإضافة إلى معرفة متوسط أسعار السوق بشكل دوري، ومقارنة ذلك وفقًا للحالة والموديل والفئة.

