أسعار المستعمل.. شيري تيجو 7 موديل 2024 هاي لاين

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة من الإصدارات الصينية، منها السيارة شيري تيجو 7، والتي حققت شعبية كبيرة وسط الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلية الـ SUV.

مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2024

زودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر.

وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2024

تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 تجهيزات عديدة منها، رايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، مصابيح LED، مثبت سرعة، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية 18 بوصة، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، بصمة، فرامل ABS و EBD، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024

ظهرت شيري تيجو 7 موديل 2024 في سوق السيارات المستعملة المصري، بسعر يبلغ 800 ألف جنيه، ضمن فئات هاي لاين عالية التجهيزات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبعدد بسيط من الكيلومترات.

ونعطي دومًا النصيحة لمن هو مقبل على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الكشف الفني الشامل للسيارة، فيما يتعلق بالحالة الميكانيكية والهيكلية، بالإضافة إلى معرفة متوسط أسعار السوق بشكل دوري، ومقارنة ذلك وفقًا للحالة والموديل والفئة.