تبدأ من 119 ألف ريال.. أسعار الوحش الصيني جيتور T2 في السعودية

استطاعت السيارة جيتور T2 أن تعزز من تواجدها بقوة في السوق السعودي ضمن موديلات 2025، حيث يقدمها الصانع الصيني عبر 3 فئات من التجهيزات، مع تصميم رياضي صارم ضمن فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.
أداء جيتور T2 موديل 2025
تستمد السيارة جيتور T2 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 251 حصانًا، و390 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الكلي للعجلات.
وتعمل جيتور T2 بناقل سرعات 7 أو8 نقلات أوتوماتيكية الأداء، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 14.8 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.
تجهيزات جيتور T2 موديل 2025
تحتوي السيارة جيتور T2 على نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 12 مكبر، كاميرا بزاوية رؤية 540 درجة، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة عدادات رقمية قياسها 10.25 بوصة، وشاشة اخرى قياس 15.6 بوصة، مع دعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو.
كما تحتوي جيتور T2 على زر تشغيل وإيقاف المحرك، نوافذ ومرايات جانبية كهربائية، بصمة خارجية، جنوط بمظهر رياضي، إضاءة محيطة، فتحة سقف بانوراما 64 بوصة، فرامل يد كهربائية، حساسات حركة أمامية وخلفية، وسائد هوائية بعدد 6، متابعة النقاط العمياء وتحديد المسار، إلى جانب تقنيات المكابح ABS و EBD، والثبات الالكتروني، ومثبت سرعة.
أسعار السيارة جيتور T2 موديل 2025 في السعودية
تقدم السيارة جيتور T2 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 119,999 ريال للفئة الأولى Comfort موديل 2025، بينما تتراوح الفئة الثانية والثالثة Luxury وLuxury 8AT بين 139,999 ريال و 149,999 ريال سعودي.