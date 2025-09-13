قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 119 ألف ريال.. أسعار الوحش الصيني جيتور T2 في السعودية

جيتور T2 موديل 2025
صبري طلبه

استطاعت السيارة جيتور T2 أن تعزز من تواجدها بقوة في السوق السعودي ضمن موديلات 2025، حيث يقدمها الصانع الصيني عبر 3 فئات من التجهيزات، مع تصميم رياضي صارم ضمن فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

أداء جيتور T2 موديل 2025 

تستمد السيارة جيتور T2 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 251 حصانًا، و390 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الكلي للعجلات.

جيتور T2 موديل 2025 

وتعمل جيتور T2 بناقل سرعات 7 أو8 نقلات أوتوماتيكية الأداء، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 14.8 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

جيتور T2 موديل 2025 

تجهيزات جيتور T2 موديل 2025

تحتوي السيارة جيتور T2 على نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 12 مكبر، كاميرا بزاوية رؤية 540 درجة، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة عدادات رقمية قياسها 10.25 بوصة، وشاشة اخرى قياس 15.6 بوصة، مع دعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

جيتور T2 موديل 2025 

كما تحتوي جيتور T2 على زر تشغيل وإيقاف المحرك، نوافذ ومرايات جانبية كهربائية، بصمة خارجية، جنوط بمظهر رياضي، إضاءة محيطة، فتحة سقف بانوراما 64 بوصة، فرامل يد كهربائية، حساسات حركة أمامية وخلفية، وسائد هوائية بعدد 6، متابعة النقاط العمياء وتحديد المسار، إلى جانب تقنيات المكابح ABS و EBD، والثبات الالكتروني، ومثبت سرعة.

جيتور T2 موديل 2025 

أسعار السيارة جيتور T2 موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة جيتور T2 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 119,999 ريال للفئة الأولى Comfort موديل 2025، بينما تتراوح الفئة الثانية والثالثة Luxury وLuxury 8AT بين 139,999 ريال و 149,999 ريال سعودي.

جيتور جيتور T2 أسعار جيتور T2 أسعار جيتور T2 في السعودية أسعار جيتور T2 موديل 2025

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام

أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
