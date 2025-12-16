الديهي: الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" بغزة

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل ما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي بشأن توبيخ البيت الأبيض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامه بوضع عراقيل أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"،، أن الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" السياسي والأمني، من خلال تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، لاسيما ما يتعلق بملف قوات السلام، مشيرًا إلى أن اغتيال رائد سعد، أحد قادة حركة حماس، الأسبوع الماضي، ساهم في تصعيد الوضع وتعقيد مسار التهدئة.

وبحسب ما نقله الديهي، فقد وجّه البيت الأبيض رسالة حازمة إلى نتنياهو مفادها: "إذا كنت ترى أنك غير ملتزم بالاتفاقيات فكن ضيفنا، لكننا لن نسمح لك بتدمير سمعة الرئيس دونالد ترامب"، في إشارة إلى رفض واشنطن تحميلها تبعات أي إخفاق محتمل في مسار الاتفاق.