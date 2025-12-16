قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
سقوط أمطار.. الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي: الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" بغزة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
هاني حسين

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل ما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي بشأن توبيخ البيت الأبيض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامه بوضع عراقيل أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"،، أن الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" السياسي والأمني، من خلال تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، لاسيما ما يتعلق بملف قوات السلام، مشيرًا إلى أن اغتيال رائد سعد، أحد قادة حركة حماس، الأسبوع الماضي، ساهم في تصعيد الوضع وتعقيد مسار التهدئة.

وبحسب ما نقله الديهي، فقد وجّه البيت الأبيض رسالة حازمة إلى نتنياهو مفادها: "إذا كنت ترى أنك غير ملتزم بالاتفاقيات فكن ضيفنا، لكننا لن نسمح لك بتدمير سمعة الرئيس دونالد ترامب"، في إشارة إلى رفض واشنطن تحميلها تبعات أي إخفاق محتمل في مسار الاتفاق.

الديهي نتنياهو اخبار التوك شو ترامب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

مطافئ - ارشيفية

السيطرة على حريق بمخبز بأسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

فصل الكهرباء للصيانة الدروية في كفر الشيخ

اليوم .. فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ

بيان كهرباء قنا

صباح الثلاثاء.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة دشنا شمال قنا

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد