نشأت الديهي: ترامب يوبخ نتنياهو بسبب تفخيخ الوضع في غزة.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، ويتهمه بأنه يضع عراقيل أمام بداية المرحلة التالية من اتفاقية السلام لقطاع غزة والموقعة في شرم الشيخ.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، أن إسرائيل وقواتها في غزة تحاولان تفخيخ الوضع واغتيال رائد سعد، أحد قادة حماس، الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن أمريكا تأخذ الوضع مأخذ الجد، وترى أن نتنياهو يحاول تفخيخ المشهد ويضع عراقيل أمام الانطلاق من المرحلة الأولى من اتفاقية السلام إلى المرحلة الثانية والخاصة بإنشاء مجلس السلام والقوات متعددة الجنسيات ومسائل لوجستية أخرى.