لمكافحتها وليس للتسلية .. نشأت الديهي يوضح دور الإعلام في مواجهة الجريمة | فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي إن نشر الجرائم ليس الهدف منه إسعاد الجمهور، وإنما تنفيذ دور الإعلام لمواجهتها، فالمكافحة هي الهدف الأساسي لنشر الجريمة وليس التسلية.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «تن»، أن واجب المسؤول هو الظهور إعلاميًا للرد على كل ما يثار في مجاله وتخصصه.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر مجموعة من الضوابط والأكواد الإعلامية لتنظيم نشر الجرائم والتحقيقات.

وأكد أنه يجب الإدراك بأن النشر المتكرر والإلحاح في نشر الأخبار المسيئة للمجتمع يكون بمثابة ضرب للمجتمع.