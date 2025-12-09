نشأت الديهي يحذّر تركيا: خطر الإخوان عليكم قبل مصر

وجّه الإعلامي نشأت الديهي، نداءً مباشرًا إلى الدولة التركية، محذرًا من خطورة عناصر جماعة الإخوان المتواجدين على أراضيها، والذين يواصلون مهاجمة الدولة المصرية ورئيسها عبد الفتاح السيسي انطلاقًا من منصات تبث من تركيا.

تغلغل الإخوان في أوروبا

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن تغلغل الإخوان في أوروبا والولايات المتحدة لم يكن نتيجة مهارة خاصة لديهم، وإنما نتيجة قرارات غربية سمحت لهم بالتمدّد تحت أعينها، مضيفًا أن بعض عناصر الجماعة يتوهمون امتلاكهم قدرات استثنائية بينما تجاهلوا ما وثّقته كتب التاريخ عن ارتباطاتهم وأدوارهم.

رموز الجماعة ودعواتهم المتشددة

وأوضح أن الجماعة "دائمًا في خصومة مع الدولة المصرية"، وأنهم يقدمون أنفسهم بصورة مغايرة للواقع، قبل أن تنكشف حقيقتهم أمام الرأي العام، مستشهدًا بمواقف لبعض رموز الجماعة ودعواتهم المتشددة.

الدور الوظيفي للجماعة

وأكد أن الدور الوظيفي للجماعة قد انتهى، مشيرًا إلى احتمالية إعادة توظيفهم في سياقات مستقبلية، لكنه شدّد على أن الوقت الحالي يشهد تغيّرًا واضحًا في المشهد، موجهًا حديثه للإخوان المقيمين في تركيا ولندن وأوروبا والولايات المتحدة بقوله: "احزموا حقائبكم، لقد آن وقت الرحيل".



وحذّر من "المرتزقة الذين يعشش الإرهاب في عقولهم"، معتبرًا أن وجودهم في تركيا يشكّل خطرًا على الدولة التركية نفسها قبل خطرهم على مصر، موجهًا نداءً إلى "الصديق التركي، بقوله "انتبهوا إلى الإخوان الموجودين على أراضيكم الذين يهاجمون الدولة المصرية ورئيسها من داخل تركيا".