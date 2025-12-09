قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرة السباح يوسف توكّل مرتضى منصور في قضية وفاته الصادمة
كيف عادت تسجيلات الشيخ محمد رفعت إلى النور؟.. تفاصيل تُروى لأول مرة
أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
وزير الأوقاف يشهد أمسية دينية بمسجد الحسين برفقة ضيوف المسابقة العالمية للقرآن
شوط أول سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر
لتلافي اختراق الهواتف.. القومي لتنظيم الاتصالات يوجه نصيحة ذهبية للمواطنين
في ضربة قوية .. ضبط 2 طن مصنعات لحوم وفراخ مجهولة المصدر ببنها | صور
الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان
أبو الغيط يطالب بسن تشريعات دولية وأممية لضبط الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفيرة جينا وينستانلي تكشف تفاصيل حصار جماعة الإخوان في أمريكا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قالت السفيرة جينا وينستانلي، المدير السابق لمكتب شئون المشرف بالخارجية الأمريكية، إن الوضع في ولايتي تكساس وفلوريدا يشهد تحركات سياسية حاسمة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن العديد من المسؤولين لا يشعرون بالارتياح تجاه نشاط الجماعة في الولايات الأمريكية.

الأولوية للقضاء على نشاط الإخوان في أمريكا

أوضحت وينستانلي خلال الإعلامي أسامة كمال أن القضية تُعتبر أولوية سياسية، حيث يتم العمل على حصار جماعة الإخوان الإرهابية ومنع أي محاولات لاستعادة نشاطها داخل الولايات المتحدة.
 

وأشارت إلى أن هناك توترات سياسية مستمرة يجب التغلب عليها لضمان تطبيق القرارات المتعلقة بالحظر ومنع أي تأثير للجماعة على المجتمع الأمريكي.

منطقة كير ومحاولات الإخوان لاسترجاع نشاطها

وأفادت السفيرة أن منطقة كير تمثل أحد أبرز أوجه جماعة الإخوان، وهي تحاول استعادة نشاطها وإلغاء القرارات التي فرضت حظرها في تكساس وفلوريدا.

وأكدت أن السلطات المحلية، خاصة في ولايتي فلوريدا وتكساس، تتبع سياسات صارمة للحفاظ على الأمن ومواجهة محاولات الجماعة لإعادة الظهور.

التقارب السياسي مع إسرائيل ودور الإدارة الأمريكية السابقة

ذكرت وينستانلي أن حكام الولايات جمهوريون ويسعون للتقرب من إسرائيل في إطار سياساتهم الإقليمية، مشيرة إلى أن العمل داخل الخارجية الأمريكية شمل محادثات سابقة مع جماعة الإخوان عبر مسؤولين في السفارة، لكنها شددت على أن هذه المحادثات كانت محدودة وضمن إطار ضوابط واضحة.

حصار الإخوان ومستقبل القرارات الأمريكية

وختمت السفيرة حديثها مؤكدة أن استمرار الحصار على الجماعة ومراقبة نشاطها يمثل أولوية استراتيجية لضمان عدم تأثيرها على الأمن الداخلي، وأن الخطوات القادمة تهدف إلى تثبيت الإجراءات القانونية والسياسية ضد محاولات الإخوان لاستعادة نشاطها في الولايات المتحدة.

السفيرة جينا وينستانلي الخارجية الأمريكية جماعة الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

ترشيحاتنا

رئيس الشركة القابضة ووفد النقابة

موافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي

جانب من فعاليات المنتدى

آمال إبراهيم: دعم الأسرة ليس رفاهية بل ضرورة لمواجهة تحديات الفضاء الرقمي

وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي لحقوق الإنسان يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا

بالصور

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ

وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

فيديو

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

المزيد