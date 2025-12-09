قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم
إنشاء فرع لـ نادي الزمالك في أسيوط الجديدة
المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري
الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد
دونالد ترامب: بايدن يتحمل أزمة الاقتصاد وحرب أوكرانيا
بإشراف يحيى موسى.. مخطط جديد للجماعة داخل الزنزانة بقيادة أبو بركة وجهاد الحداد | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير: تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية يضع قيودًا على نشاطها بأمريكا وخارجها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن قرار تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي سيترتب عليه حظر التعامل المالي ومنع أي علاقات أو تحالفات مع أي جهة، مضيفًا أن أسماء بعض الأفراد ستدرج في قوائم خاصة بهذا التصنيف.

امتداد القرار عبر الولايات المتحدة

وأشار فرغلي خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج الساعة 6، إلى أن القرار من المتوقع أن يشمل معظم الولايات الأمريكية، وقد يُعلن الإخوان منظمة إرهابية في أكثر من ولاية قبل صدور القرار العام المتوقع خلال 30 يومًا، سواء بتصنيف الجماعة بالكامل أو بعض الفروع والأفراد داخل الولايات المتحدة.

تأثير القرار على الحركة داخل أمريكا وخارجها

وأوضح فرغلي أن القرار سيؤثر على نشاط الجماعة داخل أمريكا الشمالية بالكامل، مع احتمالية تبني دول أوروبية خطوات مماثلة، ما سيحد من عمل الإخوان الحركي والدعوي ويضعف المؤسسات المرتبطة بهم.

محاور عمل الجماعة في أمريكا الشمالية

أشار فرغلي إلى أن الإخوان اعتمدوا في أمريكا الشمالية على ثلاثة محاور رئيسية:

التأثير السياسي عبر النفوذ داخل الهياكل الحزبية وصناعة القرار.

النفاذ القانوني باستخدام منظمات حقوقية تتعلق بقضايا الإسلاموفوبيا.

الهيمنة الفكرية والثقافية من خلال المؤسسات والمراكز الدينية.

وأكد أن القوانين الجديدة ستعطل هذه المحاور بشكل كامل،مضيفاً فرغلي أن الجماعة لم تعد متمركزة في إسطنبول فقط، بل توسعت إلى ملاذات في إفريقيا وآسيا وأوروبا مثل البوسنة والهرسك، مشددًا على أن القرار يستهدف شبكة التمويل المرتبط بالإرهاب، خاصة بعد تورط تنظيم «كير» مؤخرًا.

وأوضح فرغلي أن القرار سيؤدي إلى قطع فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن وربما فروع أخرى لاحقًا، مشيرًا إلى أن الجماعة لن تستطيع ممارسة نشاطها العلني كما كان سابقًا، وقد تضطر لتغيير خطابها وأسلوبها الإعلامي بحيث تختفي تسمية «الإخوان المسلمين».

ماهر فرغلي شؤون الجماعات الإسلامية الجماعات الإرهابية

