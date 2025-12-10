عمرو دياب يتألق في حفل خاص بأبو ظبي

أحيا النجم الكبير عمرو دياب مساء أمس حفلًا ضخمًا داخل قصر الإمارات في أبوظبي لصالح إحدى كبرى شركات العقارات، في سهرة فاخرة حضرها نخبة من نجوم المجتمع ورجال المال والأعمال.

وقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق والغناء، حيث افتتح السهرة بـ “يا أنا يا لا”، قبل أن يشعل الأجواء بأغانيه الحديثة والقديمة مثل “خطفوني”، “شايف قمر”، “قمرين”، “ليلي نهاري”، “العالم الله”، “نور العين.

وتابع الهضبة حفله بفاصل من أجمل أغانية مثل "تملي معاك” و “انت الحظ” وسط تفاعل كبير.

الحفل جاء في أجواء راقية تعكس فخامة المكان، وحرص عدد من كبار الشخصيات على الحضور، مما جعل الليلة واحدة من أبرز سهرات أبوظبي الفنية هذا الشهر.

يذكر أن الهضبة يستعد لاحياء حفل كبير في الكويت ويعد من أضخم حفلات الكويت هذا العام.